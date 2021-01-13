Опубликованы материалы по импичменту Трампа

13.01.2021, 5:10, Новости дня

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Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер опубликовал материалы по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленные демократами.

В них утверждается, что Трамп «совершил тяжкое преступление и правонарушение против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года». В документе говорится, что «факты устанавливают, что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента», передает РИА «Новости».

В докладе, который распространил Надлер, также говорится, что обвинения против Трампа отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений. По мнению демократов, «бесспорно, что президент поощрял – и что его действия предсказуемо привели – к террористическому акту, который и произошел». Трампа обвинили в том, что он «призвал своих сторонников штурмовать здание Капитолия, а затем не смог остановить последовавшие насильственные действия». Подчеркивается, что Трамп «остается явной и реальной опасностью для конституции и демократии» США, передает ТАСС.

Конгрессменов призывают «отвергнуть эту возмутительную попытку пересмотреть итоги выборов и подстрекательство действующего президента к проявлению насилия против властей».

CNN со ссылкой на источник сообщает, что около 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется от 10 до 25.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент Трампу за события в Капитолии. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.