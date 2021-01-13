 

Роскомнадзор потребовал удалить название мексиканского города Ojuelos de Jal

13.01.2021, 5:08, Разное
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…посчитав его нецензурным.

Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от издания «Свободные новости» удалить из комментариев к публикации «Играем в города» название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав первую часть этого топонима нецензурной.

«Установлен факт публикации сетевым изданием «Свободные новости» комментария под именем «Мексиканец Педро» указанный комментарий содержит признаки нецензурной брани. Требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или отредактировать его», — говорится в уведомлении Роскомнадзора.

«Название города было написано на русском языке, — рассказала «Новой газете» главный редактор «Свободных новостей» Елена Иванова. — После получения уведомления, мы отредактировали комментарий, написав это же название латинскими буквами. Наш юрист предлагает написать запрос в географическое общество, чтобы подтвердить существование этого города».

«Свободные новости» также обратились к главе саратовского Роскомнадзора Роману Чуйченко с просьбой прояснить претензию. Чиновник пообещал «разобраться в ситуации».

Ojuelos de Jalisco — город в центральной части Мексики. Он был основан в 1569 году, его население — 32 000 человек.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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