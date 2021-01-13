Мнение: Коронавирусный “Тай-таник”

13.01.2021, 4:50, Разное

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История с эпидемией коронавируса на авианосце "Теодор Рузвельт" повторилась в миниатюре на авианосце ВМС Таиланда "Чакри Наруебет" 90х годов постройки.

После того, как на корабле были выявлены заболевшие коронавирусом, почти половину экипажа пришлось посадить на карантин и авианосец вышел из строя на неопределенное время. Министерство Обороны Таиланда сейчас консультируется с медиками на предмет проведения дезинфекционных работ того же типа, которые проводились во время вспышек коронавирусной эпидемии на авианосцах "Теодор Рузвельт" и "Шарль де Голль".

Впрочем, обороноспособность Таиланда не сильно пострадала, так как он в отличие от "Теодора Рузвельта" или "Шарля де Голля", тайский авианосец в море практически не выходил, так как штатные "Си Харриеры" с него списали еще в 2006 году из-за сокращения бюджета, после чего авианосец использовался уже как вертолетоносец, но и в этом случае получилось, что как для вертолетоносца, эксплуатация такого корабля выходит слишком дорогой.

Ну а теперь он еще и на неопределенное время застрял на карантине, подтверждая свое неофициальное прозвище "Тай-таник" связанное с общей бесполезностью данного корабля, на который в 90х ухнули немалые для Таиланда деньги, а потом так и не смогли придумать, что же с ним делать. Лишние напоминание о том, что если вы строите авианосец, нужно ясно понимать, для чего он вам нужен и в рамках какой военно-морской доктрины он будет действовать, а не так, что сначала появилася авиносец, а потом уже начинаются выяснения, а что с ним делать и как его впихнуть в существующую военно-морскую доктрину. В случае с "Чакри Науребет", бесполезность корабля пытаются компенсировать его использованием как временного туристического объекта. Так что для туристической отрасли коронавирус на авианосце явно нанесет более сильный удар.

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