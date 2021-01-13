 

Мнение: “Друг Реджеп” в Телеграме

13.01.2021, 3:56, Разное
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На фоне разгула демократической цензуры, "Друг Реджеп" зарегистрировался в Телеграм и начал постить там котиков.
Как известно, в интернете балом правит политота, сиськи и котики. Так что Эрдоган на правильном пути к популярности в Телеграм.
Подписаться на любителя ятаганов в спину и лучшего "друга" всех курдов и армян можно здесь https://t.me/RTErdogan

PS. Телеграм отчитался, что за 3 дня аудитория сервиса выросла на 25 млн. человек и достигла 500 млн. Такая выгодная возможность для взрывного роста аудитории конечно предоставляется нечасто. Причем отсутствие прямой видимой цензуры, становится одним из важнейших конкурентных преимуществ (не только для Телеграма, но и для любого адекватного сервиса, который сможет в отсутствие прямой цензуры), с помощью которого можно заманивать как новых пользователей, так и переманивать аудиторию ресурсов, где свобода слова приказала долго жить. Кстати, если Трамп официально откроет свое основное представительство в Телеге, то сервис явно получит еще несколько десятков миллионов новых пользователей, которые нынче разбегаются из Фейсбука и Твиттера.

С другой стороны, это конечно приблизит Телеграм к блокировке на территории США и изгнанию из магазинов цифровых цензоров. Ибо нефиг – свобода слова это кого надо свобода слова.

PS. С февраля ведение моего канала в Телеграме https://t.me/boris_rozhin возобновится на постоянной и регулярной основе. Кому интересно, подписывайтесь. Возможно, материалов в блоге ЖЖ будет выходить несколько меньше, чтобы хватало времени и на Телегу. Все это ради торжества свободы слова, ха-ха.

Соответственно, какое либо ведение Твиттера или Фейсбука будет прекращено Писать туда в ЛС не нужно, проверять вряд ли буду, если что писать лучше в ЛС или на почту. Туда останется только кросспостинг материалов из блога до момента пока либо блог там не заблокируют, либо в РФ заблокируют Твиттер и Фейсбук. По этим же причинам нет никаких планов по развитию канала на Ютубе, который сейчас просто используется как дополнительное место для складирования интересных роликов.

PS2. Также поступило предложение свалить из ЖЖ на некую платформу "Телетайп", куда ушел дизайнер Лебедев. Планов уходить из ЖЖ на текущем этапе нет. ЖЖ останется основной площадкой – ведь она свободная и демократичная и объективно лучшая для лонгридов, а Телеграм будет приятной дополнительной альтернативой для быстрых новостей и онлайн-трансляций.

Источник: Colonel Cassad



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