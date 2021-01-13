Мнение: Конспирология Потопа (первые 3 Части)

13.01.2021, 3:52, Разное

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На канале Незыгарь последние пару недель порциями выкладывают забористую, ядреную конспирологическую Сагу – всё, как мы любим. Если б не мои посиделки по средам в “Шоколаднице”, я б и не знал ничего – но тут я уже знал разгадку на их загадки, поскольку ко мне в Шоколадницу под предлогом “посмотреть книгу” кто только не слетался за прошедший год с лишним! И много чего порассказывали интересного. В целом, на Незыгаре хорошая подборка, веселая. Они выкладывали шесть “загадок” с интервалом раз в 3-4 дня. Я тоже все 6 сразу не выложу – очень массивно. Сегодня – первые 3, завтра – оставшиеся 3, финальную они еще не выложили. Приступим!

Странности мировой политики, объяснимые ТОЛЬКО глобальным заговором (1/7)

Начинаем цикл публикаций о главной тайне нынешнего миропорядка, которая объясняет ВСЁ: «глупость американских корпораций», которые годами переводили промышленность в Китай, превращая цветущие штаты в ржавый пояс; «ничего не понимающую Меркель», самоубийственно пустившую миллионы мигрантов — и другие странности.

Вы спросите: если это величайшая тайна — как же мы смогли её разгадать?

Высший уровень власти — эта та власть, которая отрицает сам факт своего существования (вспоминаем британскую монархию: как нам рассказывают в учебниках языка мировых элит, она reigns, but not rules).

Лучший способ сохранить Тайну — держать её на поверхности. Даже если кто-то соотнесёт разрозненные факты из открытых источников — люди покрутят пальцем у виска…

Открываем статью англо-Вики «Список АЭС по странам мира» (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_reactors#Russia).

Это самый эффективный вид энергии, а ещё и самый экологически безопасный (при соблюдении элементарных мер предосторожности). Казалось бы — строй АЭС, создавай вокруг них промышленные кластеры, развивайся: доступная энергетика — основа любой экономики.

Однако в США на 95 коммерческих реакторов — лишь 2 в стадии строительства. Остальные — введённые в основном в 1970-80 годах — скоро выработают ресурс и закроются. А новых нет. АЭС генерируют 20% энергетики Штатов, чем их планируется заменять — вам никто не скажет.

В Британии из 15 действующих реакторов — 14 должны быть закрыты в нынешнее десятилетие.

В Германии в лучшие годы было >30 реакторов, осталось 6, все должны быть закрыты к 31.12.2022.

Может быть, это не нужный современной экономике вид энергетики, от которого развитые страны отказываются?

Нет. Новые АЭС планируются к строительству в Финляндии, Чехии, Венгрии… Это какой-то другой ЕС? В Берлине к крикам «зелёных» прислушиваются, а в соседней Праге — нет?

В русской версии той же статьи — ещё более показательные данные, почему-то отсутствующие в англо-вики (обычно более полной). График ввода в строй всех АЭС на земле по годам. Пик — как и в США, на 1970-80-е годы. Потом — непонятный обвал. Небольшой подъём в девяностые-нулевые — прежде всего, за счет Китая… где как раз почему-то начинается невероятный рост благодаря переехавшим с Запада капиталам и промышленности.

Не будем разжёвывать всё, вы же умные люди. Просто не спеша изучите списки АЭС, попробуйте сгруппировать страны в группы. Спойлер: в США и Старой Европе — стагнация; в некоторых других частях света, включая Россию — почему-то всё хорошо.

Глобальные элиты добровольно отказались от источника почти даровой энергии в своих старых базовых регионах. Объяснения этому нет.

Вернее, объяснения нет в привычной картине мира, где мы допускаем, что глобальные элиты руководствуются привычной логикой и голой экономикой.

Ответ — в последней главе цикла.

Странности мировой политики, объяснимые ТОЛЬКО глобальным заговором (2/7)

Самое тайное знание всегда лежит на поверхности. Поэтому сегодня главный инструмент конспиролога — Википедия.

В прошлой статье мы изучили вики-список «АЭС по странам мира» — и пришли к выводу: в США и Старой Европе самый эффективный вид энергии деградирует, а в других частях света почему-то бурно развивается, та же Россия зарабатывает на «экспорте АЭС» миллиарды. А глупые международные олигархи от верной копейки отказываются!..

Но есть информация, которую даже в Вики найдёшь с трудом. Простейший список: «Случаи переноса столиц с 1900 года». Но статья в русской Вики сейчас носит плашку «предлагается к удалению»; англо-версия — полнее, но и там нет элементарного: общего хроно-перечня таких событий за последний век.

Так где же можно найти полный список переноса столиц, да ещё и с анализом по интересным критериям — например, на сколько высота новой столицы над уровнем моря больше, чем у старой? (Спойлер: 99% переносов главного города за последние 100 лет — в глубь континента и на возвышенность; хотя, казалось бы, центры экономической активности — наоборот, у побережий: не зря Пётр Первый в XVIII веке перевёл столицу в СПб.)

Такой список почему-то можно найти только в блогах конспирологов (прим.: если мы их здесь цитируем, это не означает, что мы с ними во всём согласны).

Значит, это и есть тщательно скрываемая правда, знание о которой особенно опасно.

Открываем ещё один список из англо-вики — «Геополитические изменения с 1900 года», гуглим по слову capital. Тут ещё интереснее — упоминаются переносы резиденций отдельных ветвей власти.

16.01.2019: Столица Бурунди перенесена из Бужумбуры в Гитегу. От побережья озера Танганьика — в центр плато высотой 1,5 км.

16.12.2018: грузинский парламент переезжает из Кутаиси обратно в Тбилиси. От побережья — в глубь.

2005: столица Мьянмы переезжает из Янгона в Нейпьидо. То же самое. От побережья — вглубь.

Мы не собираемся разжёвывать всё. Изучайте сами, посмотрите переносы столиц, скажем, в Африке… Или подумайте, почему вдруг Россия вкладывает миллиарды в строительство целого Города в Горах (Горки Города…). Ответите — «Олимпиада же…». Да, в каждом отдельном случае логичное объяснение вроде бы есть. А в целом?

«Пустые города в пустыне» — не мем из современного Китая.

В 1960 году начинается строительство двух новых мегаполисов: Исламабада и Бразилиа. Чтобы… опять почему-то перенести столицы от моря в глубь.

Одновременно — значит скоординированно. Нищий третий мир почему-то находит деньги на грандиозные и экономически бессмысленные стройки в чистом поле… Но это не его деньги. Это западные кредиты/инвестиции, которые почему-то пришли. И это те же самые деньги, которые в то же самое время почему-то перестали вкладываться в сам Запад (отсюда — «ржавый пояс» в США и Старой Европе; отсюда — прекращение строительства АЭС в тех же частях мира, о чём мы писали)

Но почему? Где логика?

Ответ — в последней главе цикла.



Странности мировой политики, объяснимые ТОЛЬКО глобальным заговором (3/7)

«…Вся городская инфраструктура в Нью-Йорке очень старая, практически всё строительство здесь велось до Великой депрессии. Последний бум строительства американской дорожной сети пришёлся на 60-е годы, но с тех пор почти не строится ни мостов, ни новых дорог», — пишет (https://varlamov.ru/4128366.html) о США русский путешественник, которого никак нельзя упрекнуть в «кремлёвской пропаганде».

Это один из самый странных феноменов мировой экономики последних 50 лет — миграция глобального капитала, а вслед за ним и промышленности, с Глобального Запада в Юго-Восточную Азию.

Можно бесконечно спорить, кто расстрелял польских пленных в Катыни: мы или нацисты — а можно взять лишь один убийственный факт. Пули были немецкие (https://expert.ru/2014/03/5/skuchnaya-pravda-katyini/).

Так и здесь — только одна цифра (https://habr.com/ru/post/366625/): в 2011-13 годах Китай использовал для строительства столько же цемента, сколько США — за весь XX век.

Ещё раз: любой может ошибаться. В том числе и мы. Изучайте легкодоступные источники сами, всё перепроверяйте, живите своим умом.

Например, откройте вики-список всех строящихся небоскрёбов высотой >350 м, посмотрите, сколько из них расположено в США или Старой Европе (спойлер: 0). Или в той же вики-статье посмотрите общий перечень высочайших зданий мира, проранжируйте по году, высоте, стране, посмотрите, сколько из этих маркеров экономического бума построены в Китае или Эмиратах, а сколько — в когда-то Великих державах.

Или сравните, сколько линий метро строится в этих странах…

Но объём любой системы конечен. Если колоссальные ресурсы «возникают из ниоткуда» в одном месте — это не волшебство, а лишь перекачка активов из другого, скудеющего региона.

Отсюда — деградация инфраструктуры Запада, «ржавый пояс» с городами-призраками и гигантскими заброшенными вокзалами США, остановка производств в немецком Руре, английском Мидленде, шведском Бергслагене и других промышленных районах Старой Европы.

Конечно, по отдельности всё имеет какое-то объяснение. Почему Сингапур превратился из нищей деревни в первоклассный мегаполис? Благодаря мудрому полувековому правлению Ли Куан Ю.

Почему Китай привлёк триллионные инвестиции (буквально: за один 2014 год в КНР зашло $900 млрд из таких интересных юрисдикций, как Гонконг и BVI)?

Потому что, объясняют нам, в Азии дешевле рабочая сила, вот капитал из США и мигрирует туда. Почему-то — не в Мексику, не в ЮАР, не на Украину — а в Юго-Восточную Азию…

Хотя раньше, когда перед глобальным Западом стояли чисто экономические задачи — минимизировать траты и максимизировать прибыли — промышленники почему-то не отправляли производство в Китай, а, наоборот, привозили рабочих-кули для своих задач из Китая.

Почему-то в одних частях света срочно закрывают АЭС, а в других строят новые, о чём мы писали в первой главе. Почему-то эти регионы совпадают с зонами общей деградации реальной экономики — и с зонами её роста.

Этому нет объяснения в привычной картине мира. «Глобальная «система моря» пожирает сама себя», как написал один наш мудрый читатель — это не объяснение, а лишь констатация.

Ответ — в последней главе цикла.