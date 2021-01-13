Мнение: Письмо: “Нужна была драма”

13.01.2021, 3:30, Разное

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Еще одно обещанное письмо из той же серии.

Эта дает голодной короне название “нужна была драма”.

Девушки, отрефлексируйте, зачем вам драма, зачем вам страсти, почему вам скучно без всего этого. Это все ваша голодная корона, это стремление чувствовать себя классной и живой, выжимая из мужчины эмоции, а лучше страдания.

spiegelung

Здравствуйте, Эволюция!

Благодарю Вас за блог. Может, история попадёт на разбор.

Я женщина 32 лет, врач, воспитываю ребёнка. 2 раза была замужем. В первом браке 5 лет, муж был хороший, но он не выдержал моих щипцов, мы много ссорились, в итоге я подала на развод и уехала (даже можно сказать, сбежала) в другую страну с другим парнем, начинающим актером, за которого вышла замуж. С согласия мужа забрала ребёнка. Второй брак быстро распался, он меня послал. И я стала жить одна с ребёнком. Много работала, в скором времени сменила гражданство. Переехала в более крупный город. Сейчас работаю в госучреждении, поступила в аспирантуру, содержу себя и сына сама, всем довольна.

Сколько себя помню, мои отношения с мужчинами всегда были обречены… Мне была нужна драма, а мужчинам она была не нужна.

(Ей хотелось кормить корону, а мужчинам ее корону почему-то кормить не хотелось)

Недавно познакомилась с В. У него классная фамилия, и я написала, что вышла бы за него замуж. Он написал, что многие ему это говорили. Мы шутили про солитёра-депо, которым я лечу больных и хи-квадрат Пирсона, который я считала во время переписки.. Я смеялась весь вечер, он сказал, что кажется нашёл классного собеседника. Пригласил есть осьминога на следующий день. А у меня все вещи в химчистке, я сказала, если мне их вернут- встретимся. На следующий вечер он спросил, что сказать осьминогу. Я сказала, чтоб передал ему, что ожидание – путь к страданию. У меня назревало драматическое настроение.

(Она без ума от своих острот. “Драматическое настроение” – это когда корона чувствует запах еды)

Перед встречей я его загуглила. Я не часто ходила на такие свидания с незнакомцами. Подруги говорили, что буду потом плакать в ментовке. Оказалось, он владеет несколькими крупными компаниями. Я мало понимаю в бизнесе, но мне хватило этого чтобы понять, что на встречу с ним я не пойду. Его ОЗ значительно выше моей. Я с такими не встречалась. Я сказала психологу, что я боюсь. Но она посоветовала сходить. Это ведь просто ужин. Ужин прошёл хорошо, на следующий день мы снова встретились.

(Окружена подругами и психологами, которым отчитывается обо всем, что с ней происходит, предлагая над собой шефство. Все женщины-драмы имеют кружок мамок и нянек. Понятно зачем?)

Я сказала, что мне надо установить PowerPoint на мак, он вызвался помочь и мы переспали. Секс с ним был потрясающий, я не знаю, где они этому учатся.

(Не понятно, кто “они”. Видимо вкусные мужики, которых любит корона)

Он говорил, что я попала под его типаж, что пока не надо ни с кем знакомиться. Однажды он рассказал, что ему нравится, когда девушка долго не отвечает ему. Я ему сказала, что эта ночь была последней. Но мы все равно встречались.

(Не понятно, зачем он это ляпнул. Но она обозлилась не на шутку и всю историю ему за это будет мстить. Можно сказать, что уцепилась за это щипцами)

Он говорил, смотри не влюбись, а я смеялась и говорила, что у меня роман с работой. Понятно было, что он начал меня динамить.

Про дистанцию я запомнила и хотела дать ему то, что он хочет. Не писала ему и не отвечала периодически. Несмотря на радость от общения с ним меня не покидала мысль о мезальянсе, я недоумевала, что он во мне нашёл, когда он может пальцем поманить и более красивая и молодая девушка будет рядом.

Может, я и заблуждаюсь и это все мне казалось потому, что я была очарована. Он предложил поехать с ним и его друзьями на новогодние путешествовать, я отказалась. Я хотела провести праздники с сыном. Моя спонтанность угасала, я боялась ему надоесть. Я старалась быть удобной и была сильно занята по работе, поэтому вместо походов куда-то просто приезжала к нему, мы занимались сексом и я уезжала домой. Но, конечно, мне хотелось, чтобы он был настойчивее.

После очередной такой встречи я сказала, что накануне была с другим и уехала. На самом деле, я не изменяла, а просто ходила ужинать, но я не могла выносить своей тревоги и не хотела душить его. И ещё он говорил, что не будет препятствовать встречам с другими, я хотела проверить. И вообще он был грустный, мне хотелось его встряхнуть. И избавить от себя.

(Ей хочется блистать, сверкать, сносить крыши и головы, а силенок нет. Недавно было письмо онегина, правда с локусом куда лучше, а короной куда меньше, чем у этой автора. Но там тоже – про усталость от желания быть офигенным. Помните? Сравните?)

А ранее он как-то позвонил мне, а я после корпоратива с коллегами, где решила выпить конька и не рассчитала, плакала, что недостойна его, что ему не ровня, что он самый лучший мужчина, но пусть бросит меня.

(Во время приема алкоголя на других надеваются десятки колпачков. С этим связаны все пьяные откровения и домогательства)

Эта череда глупых поступков вызывает у меня стыд. Он не напоминал мне про это. Ему понравилось, когда я пригласила его в театр, он ценил, что я заботилась о нем. Но я чувствовала, что его интерес угасает. Стала отказываться от встреч, как бы ни хотела его увидеть. Перед Новым годом он написал, ну почему? Ведь все было хорошо. Я не отвечала. Потом написала, чтобы забил, что не хочу увидеть его снова через несколько недель. Он написал, что если бы я с ним поехала, то видела б его чаще.

(Она щипцует его бегством, но когда он кидает ей вслед крошку, тут же возвращается и начинает щипцевать активней. Получается, что она ему “прощай”, он ей “почему?”, она ему “мне слишком больно от того, что ты не мой”. Вот и вся ее “драма”. Бесконечные щипцы. Больше ничего в такой “драме” нет. Мужик при этом никакой драмы не ощущает, только усталость и занудство. Настоящая фем-фаталь умеет дать красивую драму и страсть мужчине, а эти только себе, щипцуют своей короне доширак)

Но мы стали гораздо меньше общаться. Я стала тревожной и унылой, мне помогли работа и наука, я переключилась. Провела с ребёнком праздники. В. уехал путешествовать. Больше не пишет. Я скучаю. И думаю, что со мной не так, что я за дура? Можно ведь было спокойно встречаться.

(Чтобы спокойно встречаться, надо быть устойчивой и уважать себя, а автор не из таких)