 

В Берлине завершились переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки»

13.01.2021, 3:22, Новости дня
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Политические советники нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция) завершили переговоры в Берлине, сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

«Переговоры завершились», – отметили в дипмиссии. От РФ во встрече принимал участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает РИА «Новости».

Ранее в посольстве РФ в Германии сообщили, что Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата. Источник в российской делегации сообщил, что «предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта» на востоке Украины.

Последняя встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, сообщил, что стороны провели обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, по итогам встречи прорывов нет, вопрос о проведении саммита «нормандской четверки» не обсуждался.



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