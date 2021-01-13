ФБР ищет русский след в открытке с текстом «Путин сделал это!»

13.01.2021, 3:22, Новости дня

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Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передало Reuters.

Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку, и предполагает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре, информирует RT со ссылкой на Reuters.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds, и якобы хакеры были связаны с иностранными разведками. Спецслужбы США заявили, что к атаке может быть причастна Россия. В Кремле подчеркнули, что все выдвигаемые против РФ обвинения не имеют под собой основания и вызваны русофобией.