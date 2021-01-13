Мнение: Вопросы для ответов

13.01.2021, 3:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В рамках обещанного интерактива "вопрос-ответ".

Данная тема для задавания животрепещущих вопросов.

Формат задавания вопросов – задаете вопросы на тему главных вопросов жизни, вселенной и всего остального, которые по каким-то причинам по вашему мнению не нашли свое освещение в публикациях блога. На адекватные вопросы заданые в комментариях первого уровня получаете ответы.

Ориентировочное время выхода ответов на вопросы – воскресенье. По сути, это тот же формат, который был в свое время в "Вопросах и ответах по Новороссии".

Формат ответов – либо в тексте, либо в виде подкаста (если кто в курсе, подскажите удобный сервис для публикации подкастов, которые можно интегрировать в ЖЖ).

PS. Для заглавной картинки последую примеру "друга Реджепа" https://colonelcassad.livejournal.com/6471045.html и тоже попсово зайду с котиков, а точнее с новогоднего Лаврентия.

—