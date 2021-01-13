 

Мнение: Вопросы для ответов

13.01.2021, 3:02, Разное
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В рамках обещанного интерактива "вопрос-ответ".
Данная тема для задавания животрепещущих вопросов.
Формат задавания вопросов – задаете вопросы на тему главных вопросов жизни, вселенной и всего остального, которые по каким-то причинам по вашему мнению не нашли свое освещение в публикациях блога. На адекватные вопросы заданые в комментариях первого уровня получаете ответы.

Ориентировочное время выхода ответов на вопросы – воскресенье. По сути, это тот же формат, который был в свое время в "Вопросах и ответах по Новороссии".
Формат ответов – либо в тексте, либо в виде подкаста (если кто в курсе, подскажите удобный сервис для публикации подкастов, которые можно интегрировать в ЖЖ).

PS. Для заглавной картинки последую примеру "друга Реджепа" https://colonelcassad.livejournal.com/6471045.html и тоже попсово зайду с котиков, а точнее с новогоднего Лаврентия.

Источник: Colonel Cassad



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