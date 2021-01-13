Мнение: Нас ждет “Огонь” смертельный

13.01.2021, 2:58, Разное

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Вот прекрасная рецензия на фильм “Огонь” с Хабенским, который как раз сейчас идет в кинотеатрах. Написала некая Анна Барне. Она, что особенно ценно, знает матчасть – то есть сами по себе лесные пожары и как их на самом деле тушат. Очень интересно! Нашел в ФБ, в одном из сообществ.

“Очень хотела посмотреть только что вышедший фильм «Огонь» с Хабенским, потому что в нем действует Авиалесоохрана (для тех, кто о них не знает – это лучшие лесные пожарные в России, которые прыгают на пожары с парашютом вот уже почти 90 лет подряд). Я четыре года с ними работала, летала в тайгу и довольно неплохо ориентируюсь в том, как тушат лесные пожары. Я понимала, что в художественном фильме могут быть и определенные допущения, ведь это же не документалка. Но никак не ожидала, что сценарий окажется бредом с первой до последней секунды.

Говорят, что советские кинематографисты сперва выезжали на местность и изучали материал, а потом уже писали сценарий, здесь, по-видимому, об изучении материала не было и речи. Как я понимаю, консультантам из Авиалесоохраны вообще не показывали сценарий, и фильм они увидели уже готовым. Жаль, ведь были все возможности сделать хороший, красивый, полезный людям фильм, а не слезливую сказку, в которой некие фантастические раздолбаи в форме Авиалесоохраны совершают ненужные подвиги и погибают непонятно за что в абсолютно рядовой ситуации.

Кратко пересказываю сценарий: в начале фильма российские пожарные почему-то спасаются от огня в американских шелтерах (одноразовая штуковина из фольги ценой примерно в 500 долларов, на территории РФ не используется, но в кадре выглядит красиво). Один из пожарных гибнет (оживший вдруг огонь гоняется за пожарным по всему кадру, как Змей Горыныч, нереально, но выглядит красиво). Руководитель группы, вместо того, чтобы объясняться в прокуратуре, почему он допустил гибель человека, почему-то летит на другой пожар. Далее в той же группе случайно топят в реке дорогой спутниковый телефон, позволяют сгореть лагерю со всем оборудованием, в том числе с дорогущими костюмами для прыжков, с парашютами и бензопилами. Затем парашютисты-пожарные щедрой рукой без всяких там расписок раздают населению американские шелтеры (напомню, одноразовые и по 500 баксов штучка), потом зачем-то эвакуируют деревню, вместо того, чтобы заняться своим непосредственным делом (то есть потушить пожар в лесу около нее). Бред нарастает: пожарные зачем-то эвакуируют детей в открытом автомобиле, привязанном к вертолету Ми-8, который якобы сломан и может только висеть вверху, поэтому, собственно, к нему и привязывают машину с детишками. (выглядит красиво, особенно когда фары включают). Что мешало тому же вертолету зависнуть в полуметре от земли и загрузить туда людей, не глуша двигатель – осталось для меня загадкой, обычно так и делают, чтобы сэкономить топливо. Но авторы сценария хотели трагедию и красивую картинку, а не хухры-мухры. Один из героев жертвует собой, потому что сломанный вертолет не может поднять нескольких детишек и троих взрослых, поэтому он красиво сливает горючее рядом с пожаром, нет, вертолет при этом почему-то не загорается, а герой прыгает в слитое горючее и красиво сгорает. Очень романтично, хотя грузоподъемность Ми-8, если не ошибаюсь, 3-5 тонн, туда вообще можно было бы вповалку всю деревню загрузить и еще кое-какие вещи.

Пожарные в этом фильме делают что угодно – но только не тушат. Когда один парашютист-пожарный еще и принимает роды у дамы в автобусе, зависшем на мосту, причем мост, само собой, горит, а дама рожает и рожает, а он горит и горит, понимаешь, что дело происходит в какой-то параллельной реальности, и в общем-то абсурд зашкаливает настолько, что даже тарелка с инопланетянами особо не изменило бы общую картину. И нет – руководителя группы опять не судят, он молодец и герой, все отлично.

Больше всего меня расстроило, что лесной пожар показан в фильме как неумолимая стихия, справиться с которой невозможно никакими средствами (разве только убежать к реке или сбросить воду с мощного авиатанкера). Я считаю, что этот фильм вреден, потому что увидевшие его люди в ситуации, если пожар подойдет к их деревне, с большой вероятностью не попытаются потушить его сами, а будут ждать спасения с неба. А на самом деле в большинстве случаев лесные пожары, даже крупные и сложные, даже верховые, прекрасно тушатся наземными группами, и собственно, Авиалесоохрана этим и занимается вот уже почти 90 лет. Авиатанкеры на лесных пожарах малоэффективны, и после сброса воды пожар практически всегда возобновляется, потому что пожар уходит под камни и корни и потом вылезает снова.

По сюжету фильма в деревне Ольхово живет целая куча сильных и здоровых мужиков (которые умеют тушить и умеют делать отжиг, там это прямо показано), в деревне есть трактор, которым можно было бы сделать опашку и от нее сделать отжиг, в деревне находятся лучшие пожарные России, так отчего бы им вместе не отстоять дома? Это было вполне возможно и в целом даже безопасно, надо было только пролить дома водой как следует (но единственного человека в деревне, который пытается это сделать, Авиалесоохрана уговаривает бросить шланг и идти спасаться через горящий лес, где падают деревья и ггде реально опасно).

Авиалесоохрана показана как организация, якобы находящаяся в составе МЧС, а не Рослесхоза. Повсюду в кадре видна эмблема МЧС. То, что Авиалесоохрана – подведомственная организация Рослесхоза, сценаристы выяснить не удосужились. Лично меня эта ошибка очень обидела, и я полагаю, не только меня, но и всех работников лесного хозяйства без исключения.

Таинственный начальник в фантастической диспетчерской наблюдает, как на экране монитора пожар увеличивается в реальном времени, распространяясь на деревню, где находятся герои фильма. Термоточки – это термические аномалии, которые зафиксированы спутником во время пролета над огнем. Он их «видит», фиксирует и летит дальше. Пожары на мониторе никак не могут «наползать» на деревню в реальном времени.

Двоих героев фильма спасает только то, что их обнаруживают в критический момент с воздуха и сбрасывают на них воду с Бе-200. Выжить под сбросом воды с низко летящего Бе-200 довольно нетривиальная задача, вода очень тяжелая, и если бы это произошло в реальности, обоих героев скорее всего убило бы падающими деревьями или большими сучьями от них. Бывает, что люди и выживают под сбросом, но им там точно невесело. После сброса воды с Бе-200 лес часто складывается в непроходимые завалы, порой в несколько этажей.

В фильме множество других ляпов, больших и маленьких (например, загадочные действия взрывника просто вызвали у меня хохот), там нарушены вообще все правила техники безопасности, но все это долго перечислять. И все это тем обиднее, что актерская работа выше всяких похвал, я была бы готова поклясться, что деревенские жители в кадре совершенно настоящие, и съемки красивые, и пожары эффектные (даже красивее, чем это обычно бывает в реальности). Можно было бы снять хорошее кино. Для этого было время и были деньги.

То, что происходит на лесных пожарах в реальности, ничуть не менее драматично и кинематографично – надо было просто потратить время и распросить людей, и показать вполне реальные историии. Можно было бы снять, как вертолет в последний момент эвакуирует группу с пожара, и винты разгоняют пламя, пока он взлетает. Как строятся человеческие отношения внутри маленькой группы, которая в одном и том же составе летает с весны по осень и общается только друг с другом. Как парень пытается дозвониться своей девушке в краткие несколько минут, пока есть связь – в вертолете, и ничего не слышно, и он отправляет хотя бы смс, и ждет, успеет ли она ответить. Как местные вызывают полицию в лес, потому что принимают пожарных за поджигателей. Как пожар внезапно переходит в наводнение, и группа долго выходит пешком из леса, где тушили, по колено в грязи, с рюкзаками на головах, потому что начинается многодневный дождь, и вертолет не летает. Как часами прокладывают минерализованную полосу в твердой, как камень, земле. Как оставшийся дежурить по кухне вдруг видит, что на лагерь идет огонь, и спасает его в одиночку. Как по-настоящему защищают деревню – деревня вдали, все в ней давно спят, а Авиалесоохрана отжигает ночной лес, и горит до небес разноцветное пламя, и очень страшно, что не успеют – но успевают, два огня – стихийный и созданный человеком, пожирают друг друга. Увы, все это опять останется никому не известным, потому что сценаристы просто не удосужились спросить – как все бывает на самом деле.

На моих глазах ребята в желто-зеленой форме творили настоящие чудеса. Прыгали с парашютом, точно попадая в намеченное место, даже в сложных погодных условиях. Прокладывали минполосы в твердой земле, пронизанной корнями. Тушили пожары размером с небольшой европейский город. Спасали населенные пункты. Ночевали в адских для неподготовленного человека условиях. И все это в тайге, среди туч мошкары, которая норовит сожрать человека полностью.

Я очень надеюсь, что когда-нибудь тема тушения лесных пожаров все же найдет своего режиссера, и кто-то расскажет об Авиалесоохране правду.

Пока что – не получилось (АННА БАРНЕ).