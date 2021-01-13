Советники глав государств “Нормандской четверки” снова встретятся 22 января

13.01.2021, 2:06, Новости дня

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Следующая встреча советников глав государств “Нормандской четверки” по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 22 января. Об этом 12 января сообщила пресс-служба президента Украины.

В Берлине состоялась встреча советников, которая длилась более шести часов. Обсуждали реализацию решений парижского саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России, сообщили в Офисе президента.

“Стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе”, – говорится в сообщении.

Делегат от Украины, руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

“Объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников [назначено на] 22 января”, – добавили в пресс-службе.

На встрече в Берлине присутствовала спецпредставитель главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

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