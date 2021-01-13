YouTube перестанет платить Дубинскому за контент из-за санкций США – Центр противодействия коррупции

13.01.2021, 2:06, Новости дня

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Видеосервис YouTube прекратит выплачивать деньги за контент члену фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Украины Александру Дубинскому из-за внесения в санкционный список США. Об этом 12 января сообщила юрист и исполнительный директор “Центра противодействия коррупции” Дарья Каленюк в интервью “Украинской правде”.

“Мы детально работали только по Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube –видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что, как минимум, YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его контент”, – заявила Каленюк.

По ее словам, также любые транзакции Дубинского, осуществляемые в долларах США, могут быть заблокированы.

“95% таких транзакций проходит через юрисдикцию США, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы”, – добавила она.

Каленюк убеждена, что есть “высокая вероятность” на запрет въезда Дубинского в США.

По состоянию на 13 января на YouTube-канал “DubinskyPro” подписаны 329 тыс. человек. Его самое популярное видео набрало 840 тыс. просмотров.

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут реагировать на введение санкций США против Дубинского.

Замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По мнению Кравчук, “будет корректно, если такие личные события будет комментировать сам Дубинский”.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Помимо Дубинского, это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году”. Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как “фабрика троллей”).

Сам Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

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