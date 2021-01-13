 

Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве

13.01.2021, 1:34, Новости дня
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Twitter-аккаунт РФ гифкой из мультфильма «Жил был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что РФ «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.

В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении.

В аккаунте России появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».



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