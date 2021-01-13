Sky News – день сурка — в британских домах престарелых не хватает коек и сотрудников

13.01.2021, 1:16, Новости дня

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Дома престарелых в Великобритании принимают пациентов больниц, чтобы разгрузить их для борьбы с коронавирусом. Но в них заканчиваются места и не хватает персонала, передаёт Sky News. Работницы жалуются: только выпишется один пациент, как поступает новый, и так каждый день.

ЕВА КОФФИ, сиделка: Довольно тяжёлое утро. Нас сегодня не много, так что довольно тяжело.

У них здесь кризисная обстановка.

МЕДСЕСТРА: Дорогая моя, дай измерю тебе температуру.

Слишком много всего нужно сделать, а в сутках слишком мало часов.

МЕДСЕСТРА: Ладно, дорогая, вернусь через секунду.

Весь этаж этого дома престарелых полон больных.

ТРЕЙСИ ХОБСОН, главная медсестра: Как только выписывается один, тут же появляется новый пациент. Так что сейчас быстрая ротация.

НИК МАРТИН, журналист Sky News: То есть вы чувствуете, что из-за больных на вас большая нагрузка?

ТРЕЙСИ ХОБСОН: О да.

Этот дом престарелых всеми силами пытается сдержать новый всплеск этой ужасной пандемии.

ЕВА КОФФИ: Как-то у меня была пересменка, в выходные всё было хорошо, а тут я возвращаюсь на следующей неделе — и напротив каждого имени на доске была отметка, что у них коронавирус. Я буквально в ужасе была. Сейчас время обеда, поешьте!

Ева учится на третьем курсе медицинского, здесь она работает неполный рабочий день сиделкой.

ЕВА КОФФИ: Посмотрите на доску, мы полностью забиты. К счастью, сейчас ни у кого нет коронавируса, но никто не знает, что будет в ближайшие пару недель.

Как раз в этом и дело. Нагрузка на системы здравоохранения и социальной защиты растёт. Потребность в койках выше, чем когда-либо.

НИК МАРТИН: Дома престарелых, как этот, ещё никогда не были столь заполнены. Дело в том, что сюда прибывают пациенты из больниц, которые уже по швам трещат. Вот так выглядит третья волна пандемии. И если больницы переполнены, то то же самое будет и здесь.

Есть данные, что дома престарелых по всей стране не могут обеспечить персоналом подобные места. Исследование Национального форума здравоохранения показало, что в домах престарелых не хватает до 50 процентов сотрудников.

ВИК РЕЙНЕР, исполнительный директор Национального форума здравоохранения: Думаю, что то, что вы видите и что мы слышим от наших членов, — это очень важно, это первый признак того, что мы должны обратить на это особое внимание. Мы хотим обеспечить, чтобы эти дома престарелых были доступными и чтобы этими службами могли воспользоваться люди, которые выписываются из больниц. Но если у нас не будет для этого сотрудников, то, конечно, они ничего не смогут сделать, как им бы хотелось, как мы бы надеялись.

ТРЕЙСИ ХОБСОН: Кажется, что это день сурка, каждый день всё повторяется. Один человек выписывается и тут же появляется новый. День за днём. Меня много раз спрашивали, ведь мы у нашего коллектива тоже берём мазки, когда это закончится? И мы не можем ответить. Я бы хотела сказать: завтра или на следующей неделе. Но я не могу так сказать. Мы просто продолжаем работать.

Они уже многие месяцы борются с этим вирусом, они устали и измотаны. Но, несмотря на это, продолжают работать.

Ник Мартин, Sky News, Шеффилд.



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.