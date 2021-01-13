 

В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке, чтобы избежать карантина

13.01.2021, 1:12, Новости дня
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В городе Шербрук провинции Квебек (Канада) полиция оштрафовала супругов, которые находились на улице, несмотря на объявленный комендантский час. Во время задержания на мужчине был ошейник, а женщина объяснила правоохранителям, что выгуливает свою собаку. Об этом 11 января сообщил CTV News.

По словам полицейских, 9 января пара направлялась в сторону центра города. Их задержали и каждому выписали штраф в размере 1,5 тыс. канадских долларов (около $1,2 тыс.).

В полиции супруги заявили, что рады штрафу, и заверили, что придерживаются карантинных ограничений, установленных в стране.

Власти провинции позволили выгуливать собак во время комендантского часа, который начинается в 20.00. Владельцы питомцев должны находится не дальше, чем на один километр от своего дома. В течение первых выходных из-за нарушения комендантского часа правоохранители Квебека выписали 750 штрафов, отмечает издание.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни COVID-19, в Канаде на 13 января зарегистрировано почти 677,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 17,2 тыс. пациентов, а выздоровело 578,9 тыс. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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