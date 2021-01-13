 

Эрдоган завел Telegram-канал и сразу запостил кота

13.01.2021, 1:12, Новости дня
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в Telegram и завел собственный канал. То, что канал принадлежит именно ему, подтверждает Twitter пресс-службы турецкого лидера.

В первом сообщении в канале говорится о том, что президент его завел, вторым сообщением стало фото с котом на переднем плане и Эрдоганом на заднем.

На момент публикации новости на канал подписались почти 138 тыс. пользователей.

Кроме Telegram-канала, у Эрдогана появилась страница в турецком мессенджере Bip. 

Cumhurba * kan * m * z @RTErdogan, haberle * me uygulamalar * BiP ve Telegram’da.

Kat * lmak için;

BiP: https://t.co/ax0xF5rDwz

Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958

— Erdo * an Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021

Сегодня создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей сервиса превысило 500 миллионов.  Только за последние 72 часа в Telegram зарегистрировались более 25 миллионов человек со всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский год назад, в феврале 2020 года, заявлял, что Telegram-каналы не читает, так как в них грамматические ошибки, “хаос” и “сюр”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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