Риск рака простаты ниже у тех, кто пьет много кофе?

13.01.2021, 1:06, Разное

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Кофе и рак

Связь между употреблением кофе и общим риском рака ученые исследуют многие годы. Научные данные противоречивы. Ранее анализ наблюдательных исследований показал, что у людей, которые чаще пьют кофе, рак развивается реже, чему тех, кто не пьет его. С другой стороны, крупное исследование не подтвердило этот результат: оно показало, что риск развития рака одинаков, независимо от пристрастия к кофе.

Известно, что в кофе содержится акриламид – потенциальный канцероген. В связи с этим в 2018 году в штате Калифорния власти хотели поместить на продуктах с кофе предупреждение о потенциальном риске. Однако исследований, которые демонстрируют увеличение риска рака под действием кофе, не существует.

Новое исследование

Много исследований было посвящено связи употребления кофе и риска развития рака предстательной железы. Ученые решили проанализировать данные 16 таких научных работ, в которых участвовали более миллиона человек.

Анализ продемонстрировал, что по сравнению с показателями людей, которые не пьют кофе, у тех, кто употребляет его в максимальных количествах, риск рака простаты на 9% ниже. Кроме того, у них на 12% реже развивался метастатический рак простаты, их риск смерти от этой болезни ниже на 16%. Каждая дополнительная чашка кофе в день, как выяснилось, уменьшает риск этого вида рака на 1%.

Ученые подчеркивают, что к этим данным нужно относиться с осторожностью. Проанализированные исследования были наблюдательными, то есть, не доказывают то, что именно кофе – причина снижения риска рака. В данном случае нельзя исключить влияние неучтенных сопутствующих факторов на результаты анализа. Кроме того, участники исследований сообщали о количестве выпиваемого кофе, опираясь на свою память, поэтому данные могут быть неточными.

В выводах ученые указывают: «Исследование утверждает о том, что увеличение потребления кофе может быть связано со сниженным риском рака предстательной железы. Требуются дальнейшие исследования, чтобы понять, какие механизмы и активные вещества кофе стоят за этим феноменом».

Как это работает

Точные механизмы противоракового действия кофе неизвестны. Ученые предполагают, что снижение риска рака предстательной железы связано с тем, что кофе может положительно влиять на обмен глюкозы, снижать уровень воспаления, оказывать действие на половые гормоны, обладает антиоксидантным эффектом.

В 2019 году исследование на мышах продемонстрировало возможные противораковые эффекты у двух компонентов кофе – ацетата кавеола и кафестола.

Какие еще положительные эффекты оказывает употребление кофе

Разумеется, кофе не творит чудес. Но исследования показывают, что у него может быть масса потенциальных полезных эффектов для здоровья. Например, есть предположение, что он может продлевать жизнь, помогает бороться с ожирением, защищает от болезни Паркинсона, улучшает здоровье сердца.