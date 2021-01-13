 

Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым

13.01.2021, 0:40, Новости дня
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Глава американского государства Дональд Трамп не верит, что его смогут лишить власти, используя 25-й поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности.

Выступая в Техасе, Трамп заявил, что отстранение по этой поправке представляет для него «нулевой риск», а готовящийся в Палате представителей импичмент назвал «самой большой и злобной фальшивкой». При этом Трамп считает, что в США «свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше». Он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению: «Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки». По мнению Трампа, пришло время, чтобы «страна исцелилась», передает РИА «Новости».

В Техасе построили новый участок заграждений на границе с Мексикой. Трамп заявил, что нельзя «позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы снести ее». Он выразил уверенность, что администрация Джо Байдена не сможет убрать стену на границе, «никто ее не тронет». Трамп сказал, что в регионах, где стену построили, «незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, абсолютно резко упали». Он привел примеры местностей, где статистика по незаконному переходу границы упала на 80–90%.

Тем временем New York Times пишет, что лидеры республиканцев в Палате представителей США решили не оказывать давление на членов партии в вопросе голосования по вынесению импичмента Трампу. Reuters также сообщает, что в партии не намерены давить на ее членов, чтобы они голосовали против резолюции о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25 поправки.

Демократы, имеющие большинство в Палате представителей, собираются продолжить двойную атаку с намерением отрешить Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут – они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп «продолжает представлять опасность». Демократы могут провести голосование по резолюции о 25-й поправке и планируют импичмент.

Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключаетвозможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. Неделю назад сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.



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