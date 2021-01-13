Контрразведка США призвала наказать силовиков за беспорядки в Капитолии

13.01.2021, 0:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За беспорядки в Капитолии нужно привлечь к ответственности многих представителей правоохранительных органов и других ведомств, занимающихся обеспечением безопасности, сообщил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

По его словам, «расследование будет долгим и тщательным», передает ТАСС.

И.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что спецслужбы выясняют, имелся ли у демонстрантов, вторгшихся 6 января в Конгресс США, единый командный центр. К проблеме относятся как к «значительной международной антитеррористической или контрразведывательной операции», изучаются «финансы, документация о поездках, документация о коммуникациях». Шервин заверил, что «пожалеют никаких ресурсов ФБР и органов прокуратуры». Он не исключил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен, «уже предъявили обвинения по 70 делам». 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия.

«Некоторые обвинения – по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы, – приводит его слова РИА «Новости». – Если вы вошли на территорию (Капитолия) или вы разместили взрывное устройство, вас найдут». Он сообщил, что на двух самодельных бомбах, обнаруженных у Капитолия в день беспорядков, были таймеры, они также были оборудованы детонаторами. Шервин заявил, что не известно, «почему они не взорвались».

Замглавы регионального отделения ФБР в округе Колумбия Стивен Д’Антуоно подтвердил, что изучается в том числе версия возможного стремления участников штурма Капитолия к захвату заложников. За шесть дней «открыть более 160 дел, и это лишь вершина айсберга». Он заявил, что «у ФБР долгая память и длинные руки». «Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в ваши двери, если выяснилось, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме», – сказал Д’Антуоно, добавив, что ФБР получило от общественности более 100 тыс. электронных файлов в ходе расследования беспорядков.

Д’Антуоно заявил, что рассматривается возможность введения запрета на пользование воздушным транспортом в отношении тех американских граждан, которые принимали участие во вторжении в Капитолий. Такую идею выдвинул ранее лидер демократической фракции Сената США Чак Шумер.

Тем временем Washigton Post со ссылкой на внутренний документ пишет, что представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и «войны». Другой источник газеты отметил, что эти данные не были проверены и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не владело информацией о личностях тех, кто делал эти заявления в сети.

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и другие члены КНШ готовят обращение ко всем американским военнослужащим по поводу событий, разыгравшихся вокруг здания Конгресса США 6 января. CNN назвав такое обращение «крайне редким случаем», так как КНШ «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». Ожидается, что в обращении военных призовут «поддерживать и защищать конституцию и отвергнуть экстремизм».