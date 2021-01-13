 

В Подмосковье арестовали водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными

13.01.2021, 0:38, Разное
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Красногорский городской суд Подмосковья арестовал Ивана Гаврикова — водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову.

Гаврикова отправили в СИЗО на два месяца по делу о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК). Обвинение ему уже предъявили, свою вину на допросе Гавриков не признал. Также было возбуждено дело о нарушении правил вождения или эксплуатации военных машин (ч. 3 ст. 350 УК).

ДТП произошло вчера на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. В результате аварии погибли четыре человека, более 40 пострадали. Гендиректор компании «Триумф ВНВ» Наталья Попович рассказала, что Гавриков арендовал машину у фирмы.

Источник: Новая газета



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