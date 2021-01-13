Washington Times – США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы

13.01.2021, 0:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация Трампа ввела санкции против семи граждан Украины и четырёх организаций, пытавшихся повлиять на президентские выборы 2020 года, пишет The Washington Times. Их подозревают в связях с украинским депутатом и «российским агентом» Андреем Деркачом, попавшим в санкционный список в сентябре по тем же обвинениям.



Reuters

В понедельник Соединённые Штаты объявили о введении санкций в отношении семи украинцев и четырёх организаций в связи с попытками РФ изменить ход президентских выборов 2020 года, пишет The Washington Times. Администрация Трампа считает, что они связаны с украинским депутатом и «российским агентом» Андреем Деркачом, который попал под санкции в сентябре за попытку повлиять на выборы.

Как рассказывает издание, в списке Госдепартамента США указаны бывшие украинские чиновники Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко, а также действующий депутат Рады Александр Дубинский. В заявлении ведомства их обвиняют в связях с Деркачом посредством «скоординированного распространения (материалов. — ИноТВ) и пропаганды ложных или недоказанных утверждений о политическом кандидате». В свою очередь Пётр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко попали под действие санкций за материальную, финансовую или технологическую поддержку Деркача. По словам Госдепа, указанные личности неоднократно выпускали официальные заявления о том, что американские чиновники вовлечены в коррупционные сделки на Украине.

В статье отмечается, что кроме людей администрация Трампа также ввела санкции против организаций NabuLeaks, Era-Media, «Онли Ньюз» и Skeptik TOV. Их обвиняют в распространении «лживых высказываний по приказу Деркача и его сообщников».

В заключение The Washington Times напоминает, что американские спецслужбы подтвердили попытки РФ вмешаться в выборы 2020 года. Наряду с Кремлём повлиять на голосование старались также Китай и Иран.