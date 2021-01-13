CNN – заразились от человека — у горилл в зоопарке впервые обнаружили коронавирус

13.01.2021, 0:22, Новости дня

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В зоопарке Сан-Диего тесты как минимум двух горилл дали положительный результат на коронавирус, пишет CNN. Это первый известный случай COVID-19 у человекообразных обезьян, говорится в материале. Предположительно, животные заразились от одного из сотрудников зоопарка, у которого болезнь протекала бессимптомно.



Reuters

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Калифорнии приобрёл ещё более неприятный оборот, после того как минимум две гориллы в зоопарке Сан-Диего заразились коронавирусом, передаёт CNN со ссылкой на местного губернатора Гэвина Ньюсома.

В настоящий момент симптомы заражения проявились у трёх животных. Есть подозрение, что гориллы заразились от сотрудника, у которого болезнь протекала бессимптомно, пишет издание со ссылкой на пресс-релиз зоопарка.

По имеющимся данным, это первый известный случай коронавируса у человекообразных обезьян, хотя предыдущие исследования показали, что некоторые приматы, кроме человека, восприимчивы к COVID-19.

Так как гориллы живут семьёй, то, предположительно, все члены этой группы оказались подвержены воздействию вируса.

Всё, как отмечается в статье, началось в прошлую среду, когда у двух горилл в зоопарке начался кашель. Проведённый в пятницу предварительный тест внутри группы показал наличие коронавируса, а в понедельник лаборатория Национальной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США подтвердила положительные результаты.

Неизвестно, насколько серьёзными будут для горилл последствия этой болезни, однако в зоопарке заявили, что за животными пристально наблюдают.

«Если не считать заложенности носа и кашля, у горилл всё хорошо, — прокомментировала ситуацию Лиза Петерсон, исполнительный директор сафари-парка в зоопарке Сан-Диего. — Вся стая остаётся на карантине: они едят и пьют. Надеемся на полное выздоровление».

Как напоминает CNN, зоопарк Сан-Диего закрыт для посещения с начала декабря.