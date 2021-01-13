В Оманском заливе стартовали ракетные учения Ирана

13.01.2021, 0:18, Новости дня

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Военно-морские силы Ирана начали ракетные учения в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство Mehr.

Учения пройдут при поддержке других армейских подразделений и военной техники и продлятся два дня.

В частности, отмечает издание, в учениях примут участие только что поступившие на вооружение Ирана ракетный корвет “Зерех” (“Броня”) и новый вертолетоносец иранского производства “Макран” (название местности на востоке Ирана).

Учения проводятся на фоне обострившихся отношений между Ираном и США после убийства командира элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, генерала Касема Сулеймани в соседнем Ираке 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что иранский генерал готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В конце 2020-го – начале 2021 года США несколько раз отправляли американские бомбардировщики на Ближний Восток и оставили в регионе авианосец “Нимиц”.

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