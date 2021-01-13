“COVID-19 отталкивается и убегает”. Садовый заявил, что хорошее настроение на Рождество положительно влияет на иммунитет

13.01.2021, 0:18, Новости дня

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Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что его семья пригласила к себе в гости на Рождество колядующих, так как “хорошее настроение” повышает иммунитет. Об этом он заявил 12 января в интервью “Hromadske”, видео опубликовано на YouTube-канале.

Ранее глава Львова и его супруга Екатерина Кит-Садовая опубликовали фото и видео-трансляцию празднования Рождества с колядующими. Все присутствующие были без защитных масок.

“Вертеп – одна из любимых рождественских традиций”, – написал мэр.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3810046039034923

https://www.facebook.com/100007865463051/videos/2871352383136916/

“Трудно петь в маске, тем более я, Екатерина, дети и наша теща переболели и у нас есть антитела. По этому мы не представляем угрозы для гостей, которые приходят”, – заявил Садовый.

По словам мэра Львова, колядующие, которые пришли к нему домой постоянно контактируют между собой “и для них в этом тоже нет проблем”.

“Эти вещи надо учитывать, так как прописать [такие ситуации] постановлением правительства очень сложно. Но есть здравый смысл, есть Коляда, Рождество и эта атмосфера. Хорошее настроение, я убежден, оно хорошо влияет на иммунную систему, делает ее гораздо сильнее. COVID-19 просто отталкивается и убегает”, – заявил Садовый.

Мэр Львова 22 декабря 2020 года заявлял, что выздоровел от COVID-19. Об своем инфицировании Садовый сообщил 7 декабря.

30 ноября Садовый в эфире радио “Люкс” заявил, что нельзя отменять празднование Рождества, так как в его городе в это время особая атмосфера.

По состоянию на 12 января с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек (из них 5116 – за прошлые сутки), 20 019 заболевших умерли, а 812 368 выздоровели. Во Львовской области с начала пандемии инфицированы 65 289 человек.

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