Физнагрузки в первом триместре беременности снижают риск гестационного диабета

13.01.2021, 0:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это нарушение обмена глюкозы в организме беременной женщины, который происходит на фоне гормонального «взрыва», связанного с вынашиванием ребенка. Он сопровождается повышенным содержанием глюкозы в крови и развивается во время беременности у пациенток, которые до этого были здоровы. Зачастую заболевание проходит вскоре после родов, однако может вызвать серьезные осложнения и повысить риск развития диабета в дальнейшем как у матери, так и у ребенка.

В своем исследовании доцент факультета общественного здравоохранения Университета Теннесси Саманта Эрлих (Samantha Ehrlich) подтвердила, что физические упражнения во время первого триместра безопасны и полезны для здоровых беременных женщин, а увеличение нагрузок снижает риск гестационного диабета. Ученый проанализовала данные 2246 беременных, включающие анкетирование по физической активности. Для репрезентативности исследования в выборку были включены женщин разных этнических групп и весовых категорий до беременности.

Результаты показали, что ежедневные умеренные физические упражнения продолжительностью от 38 минут наиболее эффективны для снижения риска ГСД. Эрлих отмечает, что в текущих клинических рекомендациях оптимальными считаются 30 минут пять дней в неделю.

«Занятия физкультурой не менее 38 минут в день снижает риск гестационного диабета на 2,1 случая на 100 женщин, а также риск аномального уровня сахара в крови на 4,8 случая на 100 женщин», – написала автор исследования.

По мнению Саманты Эрлих, эти результаты наглядно показали, что клинические рекомендации нуждаются в серьезном переосмыслении и обновлении. А будущим мамам, у которых нет противопоказаний, необходимо уделять серьезное внимание физическим нагрузкам и заниматься каждый день.

Ранее канадские ученые обнаружили связь между развитием ГСД и средней температурой воздуха в то время года, когда женщина вынашивала ребенка. Если средняя температура воздуха была в эти 30 дней не выше 10 градусов по Цельсию, риск развития заболевания составлял 4,6%. При средней температуре воздуха выше 24 градусов по Цельсию вероятность возрастала до 7,7%. Каждые 10 градусов повышали этот риск на 6-9%. Кроме того, ученые обнаружили связь между климатом, в котором родилась будущая мама, и вероятностью развития гестационного диабета – у рожденных в холодном климате женщин диабет развивался реже.