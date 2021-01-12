 

Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене

12.01.2021, 23:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании Лукашенко законным президентом Беларуси

27.09 / В Пекине представили новый Haval H2

19.11 / У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей

20.11 / Прокуратура Киева считает, что деньги на музей Революции достоинства разворовали

07.07 / Hokkaido Shimbun – Путин остаётся надолго — поэтому про Курилы пока можно забыть

09.11 / “Народ заслуживает справедливых выборов”. Меланья Трамп впервые прокомментировала голосование в США

10.08 / Британия осудила попытки подавить протесты после выборов в Белоруссии

28.09 / Протасевич об уходе из NEXTA: Ничего экстраординарного — не нашли точек соприкосновения во взглядах на развитие проекта

25.10 / Объявивший о завершении карьеры Нурмагомедов рассказал о планах на будущее

08.07 / Сегодня на Донбассе боевики уже шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска