Дело против Кучмы о госизмене закрыли на Украине

12.01.2021, 23:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

СБУ закрыла уголовное дело против главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-полпреда Киева на переговорах по Донбассу в Минске Леонида Кучмы, сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович («Европейская солидарность»).

Вятрович сообщил, что дело закрыто «в связи с отсутствием события уголовного правонарушения». Постановление СБУ датировано 29 декабря. Причиной возбуждения дела стало решение членов Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе создать консультативный совет в составе политической подгруппы. СБУ посчитала, что решение о создании совета не имело правовых последствий и было лишь «согласованием текущего рабочего документа, который зафиксировал результаты обсуждения ряда вопросов», передает ТАСС.

В апреле суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и Ермака по статье «Госизмена». В мае СБУ завела дело, после чего Кучма, по словам президента Украины Владимира Зеленского, попросил снять его с должности главы украинской делегации.