Политика: Как Россию избавят от дефицита политологов

12.01.2021, 23:46, Новости дня

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В РФ насчитывается сейчас не более ста политтехнологов. С учетом грядущих в сентябре выборов в Госдуму, это крайне недостаточное для страны количество таких специалистов. Нужны эти политические менеджеры и в межвыборный период. Решить проблему нехватки политологов, политтехнологов, идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил во вторник Сергей Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил во вторник о старте всероссийского Конкурса политологов. Происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа, который должен быть при этом очень быстрым, объяснил он причины запуска нового проекта.

«Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», – подчеркнул Кириенко, выступая во вторник в стенах Музея современной истории России. «С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты», – добавил первый замруководителя кремлевской администрации.

Организатором конкурса выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), а технологию проведения конкурса подготовит платформа АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс разбит на два направления: политические эксперты (специалисты в области политического анализа и политической рекламы) и политические менеджеры (управленцы, имеющие способности и потенциал к организации политических или социальных кампаний, их отдельных направлений). Он проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал. Участниками могут стать российские граждане в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт.

Победители конкурса успеют поработать уже в ходе предстоящих в этом году, в сентябре выборов в Госдуму. «Важнейшая вещь, поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», – сказал Кириенко.

Также победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения.

Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.

По словам главы «России – страны возможностей» Алексея Комиссарова, эта организация накопила большой опыт организации подобных кадровых состязаний. «Конкурс политологов по своей механике похож на проекты платформы «Россия – страна возможностей» и конкурс «Лидеры России». Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов – заочного и очного отбора. Эта модель реализуется нами с первого конкурса управленцев, и за это время такой принцип неоднократно продемонстрировал высокую эффективность и прозрачность конкурсных процедур», – пообещал Комиссаров.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), будущий наставник конкурса Константин Костин назвал конкурс важным знаком повышения интереса со стороны государства к сфере социально-политического менеджмента. «Конкурс политологов позволяет встретиться тем, кто хочет себя проявить в этой профессиональной отрасли с руководителями компаний, лидирующих на рынках социально-политических исследований, политических технологий, увидеть друг друга и найти возможности для взаимодействия», – уверен Костин.

Другой наставник – политолог Григорий Казанков – назвал конкурс важным фактором не только политического, но и социального развития страны. «Не нужно все сводить к избирательным кампаниям или взаимодействию с политическими партиями. Главное – работа с обществом.

Сейчас, в условиях быстрых изменений социального уклада, важно, чтобы был кто-то, кто помогает людям адаптироваться к этим переменам.

Именно социальные и политические технологи, менеджеры, аналитики смогут стать такими помощниками, в том числе благодаря конкурсу», – считает Казанков.

Среди рядовых участников конкурса оказалась руководитель нижегородского молодежного отделения Российского общества политологов, специалист Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета Татьяна Баранова. Она призналась, что для нее это «прекрасная возможность роста» и шанс перенять ценный опыт. «Ведь проект предполагает закрепление за участником наставника, который сам уже добился результатов в сфере политики, например, в проведении избирательных кампаний», – говорит Баранова.

По итогам конкурса, помимо новых знаний, победители получат еще и перспективу трудоустройства на интересные должности, уверена Баранова. «Во-первых, можно будет попробовать себя в сфере общественной экспертизы и политической аналитики. Во-вторых, можно стать менеджером одного из проектов, которые действуют сейчас под эгидой региональных властей. Это, в том числе, конкурсы общественно значимых дебатов, кейс-чемпионаты – соревнования, во время которых участники в командах решают политические и политтехнологические задачи. Третье направление – чисто политическое, возможность участвовать в избирательной кампании в качестве политконсультанта», – перечислила Баранова.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркивает, что победители конкурса могут быть задействованы в предстоящей избирательной кампании.

«Администрация президента, региональные правительства оценят молодых и перспективных специалистов,

которые в свою очередь потом пройдут обучение по специальной программе, получат наставников из числа лучших политтехнологов. Они смогут показать себя в дальнейшем как политические менеджеры, как технологи избирательной кампании или идеологи», – надеется Данилин.

Не менее важным эксперт считает перспективу появления в стране нового поколения политологов. Сейчас российская «панель политических экспертов – достаточно узкая». «Да, действительно, в блогосфере иногда кажется, что каждый мнит себя политическим стратегом, но если говорить серьезно, то число политтехнологов, идеологов очень ограничено. Можно посмотреть списки политологов, которые делает Фонд развития гражданского общества во главе с Константином Костиным, «Общая газета», Центр политической конъюнктуры России. И мы увидим, что их число при всем сложении – не больше ста человек по всей стране. Этого крайне недостаточно. Нужны новые люди», – уверен политолог.

Дмитрий Тихов, член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения Корпуса «За чистые выборы», тоже считает идею конкурса более чем актуальной. «Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы избежать в РФ тех ситуаций, которые сложились в других странах – начиная от Белоруссии и заканчивая США. Причем, обратите внимание – это страны с разным уровнем демократии, однако некоторые события там оказались схожими. Стало ясно, что уровень политической культуры и уровень профессионализма политтехнологов должен быть очень высоким», – полагает Тихов.

«Нужны новые свежие головы, новые технологии, нужны новые креативщики. Причем не только в электоральные циклы, но и в межвыборный период. С их помощью действующие политики смогут более четко понимать ситуацию в стране. Этот конкурс должен дать нам эти новые имена, новых грамотных и перспективных специалистов, которые будут поднимать уровень демократии в России», – надеется член Общественной палаты.

Организаторы ожидают, что в очных испытаниях Конкурса примут участие 400 человек, из них порядка 150 станут финалистами, 50 – победителями. Регистрация на конкурс началась на сайте конкурсполитологов.рф и продлится до 12 февраля включительно.

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