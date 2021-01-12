Ханы с краю

12.01.2021, 23:44, Разное

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Итоги выборов в Азии: в Казахстане несогласных запытали холодом, в Кыргызстане президентский мандат вложили в «сильную руку» экс-заключенного.

Сразу в двух азиатских республиках — Казахстане и Кыргызстане — в воскресенье, 10 января, прошли выборы.

Казахстан выбирал новый парламент, который до боли оказался похож на старый: те же три партии, только с передачей ненужных депутатских кресел ультралояльной оппозиции.

Кыргызстан выбирал нового президента после очередной революции 5 октября, а заодно проводил референдум по Конституции. Вынесенный из тюрьмы на руках бунтующей толпы главный претендент на пост руководителя страны Садыр Жапаров решил, что Кыргызстан достаточно поиграл в парламентскую республику, поэтому предложил людям вернуться к «сильной руке», подразумевая под этим, разумеется, свою властную ладонь. Своих целей человек, три месяца назад думающий о том, какую передачку попросить в письме на волю, как и его казахстанские коллеги, добился — но и в Бишкеке, и в Нур-Султане фаворитам пришлось постараться, чтобы показать нужный им результат.

Сложнее всего, как ни странно, пришлось партии Нурсултана Назарбаева Nur Otan, хотя, казалось бы, парламентские выборы в Казахстане — не то мероприятие, от которого можно было ожидать электорального сюрприза. К тому же еще

в начале декабря ЦИК страны, который возглавляет сват старшей дочери Назарбаева, своим постановлением фактически поставил всех независимых наблюдателей вне закона.

Но нет, не помогло ни это, ни выбраковка еще нескольких сотен наблюдателей в последний день (их ПЦР-тесты просто признали недействительными).

Некоторое количество нелояльных все равно смогло попасть на избирательные участки, а те, кто смог остаться на них до конца (часть наблюдателей и журналистов удаляли с участков едва ли не с кулаками), выложили свои отчеты в социальные сети. По ним, Nur Otan терял абсолютное большинство в парламенте, а мандаты получали едва ли не все пять участвующих в выборах партий. Низкой, по отчетам независимых наблюдателей, была и явка: в районе 30% к вечеру голосования.

Нурсултан Назарбаев. Фото: ТАСС

Хотя отмахнуться от официальных протоколов избиркомов на местах, выложенных в Сети, не так просто, и ЦИК, и партия Назарбаева предпочли их проигнорировать. Итоговая явка составила, по официальным данным, чуть больше 60%, а Nur Otan получил 76% голосов. Одним из первых партию-конкурента поздравил лидер партии «Ак Жол» («Светлый путь») Азат Перуашев, хотя именно на него и его депутатов делали ставку сторонники «Умного голосования» в казахстанской его версии. Более того, за «Ак Жол» предлагал голосовать находящийся во Франции опальный олигарх и главный враг Назарбаева Мухтар Аблязов. Сам Перуашев на такие слова отреагировал нервно: «Мы начали свою избирательную кампанию с того момента, как закончилась предыдущая в 2016 году… Для этого нам какие-то «советы» из-за рубежа не нужны. Я на ваш вопрос ответил». Партия Перуашева, по независимым подсчетам, получала минимум треть от 117 депутатских мандатов. Официальные экзитполы дали ей в лучшем случае десять с небольшим кресел в новом парламенте — и Перуашев возражать не стал.

Протестующие в окружении СОБРа. Фото: Никита Данилин /«Медиазона» Что точно не удалось сделать оппозиции в этот раз, так это мобилизовать людей выйти на улицы. Чуть больше ста задержанных за весь день — это мало даже по меркам Казахстана (особенно с учетом того, что полицейские традиционно хватали на улицах всех подряд, а не идущих на митинг). Всех задержанных позже отпустили, но с частью активистов поступили максимально жестко: в Алматы сторонников бойкота выборов, вышедших на улицы, сомкнул в единое кольцо СОБР — и так продержал на январском морозе девять часов, не разрешая передавать в оцепление продукты и сходить в туалет. В какой-то момент силовики смилостивились и позволили передать картон: на него активисты смогли встать, чтобы совсем не отморозить ноги. Протестующие и ОМОН стоят на картоне, чтобы не мерзнуть. Фото: Никита Данилин / «Медиазона»

Нескольким активистам понадобилась скорая (одной девушке на голову упала сосулька, у активистки Асем Жапишевой было подозрение на компрессионный перелом позвоночника, еще одного парня увезли в больницу с переохлаждением). Примерно в это же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что никаких «репрессий» в отношении несогласных не планируется.

…Параллельно в Кыргызстане проходили выборы президента и референдум по Конституции, на котором гражданам было предложено вернуть президентскую форму правления, от которой те отказались десять лет назад, после второй кыргызской революции 2010 года, в пользу президентско-парламентского формата. Несмотря на более громкую, чем в Казахстане, вывеску, про эти выборы как раз можно рассказать одним абзацем. Вот он — ниже.

Садыр Жапаров. Фото: Nezir Aliyev / Getty Images

После парламентских выборов в октябре 2020 года недовольные их результатами граждане Кыргызстана за ночь устроили третью революцию и вызволили из тюрьмы экс-депутата Садыра Жапарова, осужденного за попытку захвата в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области. Пользующийся влиянием в криминальных кругах Кыргызстана Жапаров заставил уйти в отставку предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова, быстро стал и.о. президента и выиграл на выборах 10 января с результатом 79% голосов «за» — поразительный результат с учетом того, что кандидатов на пост президента было сразу 17 человек. Такие цифры, по свидетельствам очевидцев, были достигнуты за счет массового подкупа людей прямо возле избирательных участков, а также за счет угроз (вплоть до предложения «выйти на разговор»). Вместе с этим Жапаров смог провести одновременно с выборами референдум о смене формы правления — эти предложения из-за невероятного давления сторонников Жапарова на депутатов назвали «Ханституцией». За передачу максимального количества властных полномочий Жапарову проголосовали четыре пятых всех избирателей при низкой явке в 30%. Удивительным образом этот результат пока всех устроил — по крайней мере, никаких митингов протеста в обозримой перспективе в Кыргызстане не анонсировано.

Итоги выборов в двух Центрально-Азиатских республиках — триумф застоя политической модели в регионе

(несмотря на обещание того же Назарбаева обновить партию через появление новых лиц). Пандемия и последовавший за этим экономический кризис привели к тому, что часть людей посчитала борьбу за политические свободы бессмысленной, а остальные предпочли вернуться к простой формуле «лишь бы не стало хуже». Но хуже станет обязательно: соглашаясь с тем, что во главе продолжат стоять «серые», рано или поздно можно дождаться пришествия «черных» — формула классиков работает безотказно и в Центральной Азии тоже.

Вячеслав Половинко

спецкор

Аркадий Дубновэксперт по странам Центральной Азии, политолог

— Результаты выборов и символизирующая их апатия в Казахстане, скорее, не в пользу президента Токаева. Такие цифры за Nur Otan выльются во внутриполитические схватки между Токаевым и Даригой Назарбаевой (старшая дочь Нурсултана Назарбаева избралась по партийным спискам и, по ряду прогнозов, может занять пост спикера нижней палаты парламента. — «Новая»). Клан Папы демонстрирует усиление, и Токаеву теперь особо ловить нечего — досидеть бы до конца срока.

В Кыргызстане ситуация, кажется, хуже. Перед нами пример классической охлократии, а от уровня популизма, который несет Жапаров, просто диву даешься. Он уверен, что, сосредоточив в руках всю власть, поборет все проблемы страны, — но это махновщина какая-то. И если так и будет дальше продолжаться, это вызовет «обратку» со стороны людей — и тогда все возможно, как это бывает в Кыргызстане.

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