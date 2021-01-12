Мнение: В Айдахо заблокировали Facebook и Twitter

12.01.2021, 23:26, Разное

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Тот случай, когда Facebook и Twitter в США начали блокировать раньше, чем в России.

Интернет-провайдер в штате Айдахо заблокировал Facebook и Twitter.

Интернет-провайдер Your T1 WIFI https://www.yourt1wifi.com/ в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях после блокировки ими аккаунтов президента США Дональда Трампа.

«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимаются цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации… Наша компания не считает, что вебсайт или социальная сеть имеет право подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта», — приводит местный телеканал Krem сообщение провайдера.

Компания сообщила, что подобные действия по блокировке соцсетей были предприняты после якобы жалоб от пользователей.

https://russian.rt.com/world/news/821327-provaider-aidaho-tramp – цинк

https://www.krem.com/article/news/local/idaho-internet-provider-blocks-facebook-and-twitter/293-867cc22b-fb90-4142-a296-8d800d2a03fb – оригинал на английском

Первоначально отрубили доступ всем на территории штата, ссылаясь на массовые жалобы пользователей, требующих заблокировать данные соц.сети.

После жалоб демократов, блокировку сделали избирательной.

Первоначально компания заявила, что слишком много клиентов запросили блокировку сайтов, поэтому она заблокирует их для всех клиентов, кроме тех, кто звонил в компанию и запрашивал доступ. Однако в понедельник компания отступила и заявила, что те, кто не запрашивал блокировку сайтов, все равно будут иметь доступ.

«Просто потому, что вам не нравится то, что сделали Twitter и Facebook, вы решаете заблокировать это для всех остальных, поэтому, выступая против цензуры, вы идете с цензурой», – сказал Йеп. Ага сказала, что планирует отменить свою услугу, несмотря на то, что компания откажется от услуг.«Их первоначальное электронное письмо было довольно тревожным, и я им больше не доверяю», – сказала она.

Ага переправил дополнительные письма от компании в KREM. В них компания заявляет, что две трети клиентов просили заблокировать Twitter и Facebook.

В электронных письмах компания также написала, что их договор и политика допустимого использования позволяют им блокировать веб-сайты, если они считают, что контент «нарушает какие-либо правила (sic), незаконен или вреден для наших клиентов и т. Д.».

В телефонном разговоре с KREM владелец компании Бретт Финк снова сказал, что веб-сайты будут заблокированы только для клиентов, которые об этом попросят.

«У нас были клиенты, которых просили заблокировать их. Это то, о чем было письмо, поэтому нет, мы никого не блокируем, а только у тех, кто этого просил», – сказал Финк.

Тем не менее, заставить кампании полностью отменить блокировку в Айдахо пока не удалось, так как в штате отсутствует закон о "сетевом нейтралитете", который обязывает провайдеров не применять цензуру "законного контента".

Местные власти обещают изучить вопрос. но так вот сразу заставить провайдера отказаться от блокировки они пока не могут.

PS. После блокировки Трампа, капитализация Twitter упала на 2,5 млрд. долларов.

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