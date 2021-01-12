В Полтаве стреляли на улице, ранен мужчина

12.01.2021, 23:24, Новости дня

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В Полтаве на улице произошла перестрелка, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

О стрельбе на улице Нижнемлинской в полиции узнали от прохожих около 12.00.

“Предварительно установлено, что во время конфликта между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение”, – сказано в сообщении.

Пострадавшего 36-летнего мужчину госпитализировали. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и ищут причастных.

https://www.facebook.com/police.polt/posts/3159298370839096

Местное издание “Полтавщина” пишет, что полиция через час после стрельбы перекрывала выезды из города.

https://www.facebook.com/pvp.poltava/posts/1591191987735415

Источник в полиции подтвердил изданию LIGA.net, что в городе проводилась спецоперация, транспортные средства усиленно проверяли. Информацию о перекрытых выездах он опроверг.

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