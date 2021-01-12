 

Комплексы — на подносе! – Личное мнение

12.01.2021, 23:08, Разное
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Мальдивы — всё, RIP.

Туда высадились даже самые отсталые слои населения в лице Бузовой и Бородиной, а потому приличным людям там теперь делать нечего.


Фото: Соцсети

Больше всего меня почему-то смешат фоточки тушек на фоне плавающего подноса с унылой жрачкой.

Сегодня каждая уважающая себя тёлка просто обязана засветить в Эскортограме этот дурацкий натюрморт. Раньше женщины невеликого ума фоткали маникюр на фоне руля, теперь вот — омлет в воде.   


Фото: Соцсети

Нет блинов в бассике? Значит, ты не состоялась, как женщина: пися твоя не пользуется спросом, хоть отпаривай её в розах, хоть — нет.  

https://t.me/lenamiro/7948

И пусть Мальдивы у них — по бартеру, главное — создать у толпы и, прежде всего, у себя иллюзию того, что твоя пустая жизнь удалась.  

Для этого нужно ещё раз горделиво встать на фоне дешёвого подноса или же, как Оленька, накатить восьмой за вечер бокальчик.


Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: а для вас — вот лично для вас, без оглядки на кого бы то ни было, — что является показателем удавшейся жизни?

Рассуждайте! С удовольствием послушаю.

Источник: Лена Миро



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