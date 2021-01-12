 

Россиянам рассказали об экологичном способе утилизации елки

12.01.2021, 22:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Координатор проектов Лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, кандидат биологических наук Дарья Луговая дала совет, как утилизировать елку без вреда для экологии. “Мы рекомендуем сдавать живые елки на переработку. Пунктов по приему новогодних елок в столичном регионе достаточно много, эта акция называется “Елочный круговорот”, – цитирует “Радио 1” эксперта. А таких пунктах деревья перерабатывают в щепку, которую используют для озеленения или же отдают на фермы для подкормки животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / НЛО над военными базами Пентагона

19.12 / В России за сутки выявили 28209 новых случаев заражения COVID

09.07 / Закрутившая роман с Авербухом актриса прервала молчание: Чего вы так расшумелись?

06.08 / Медики назвали лучшие напитки для укрепления иммунной системы

18.11 / Маньяк маньяку печень выклюет

14.10 / Мнение: Боестолкновение в Грозном

28.12 / Экстрасенс Миронова рассказала, когда Успенская помирится с дочерью

07.01 / Мнение: Почему Наташа Ростова не засматривалась на Долохова

09.08 / Потусторонние силы могут оставлять голосовые сообщения на автоответчике?

06.08 / Ученые рассказали, как скорбь и горечь утраты влияют на здоровье человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска