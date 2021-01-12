Мнение: Oerlikon Skynex

12.01.2021, 22:32, Разное

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Презентационный ролик перспективной немецкой интегрированной объектовой системы ПВО Oerlikon Skynex.

Комплекс предназначен для противовоздушной обороны важных объектов от ударов авиации, дронов, крылатых ракет и т.д.

Oerlikon Skynex включает в себя как различные комплексы обнаружения и контроля, а также ракетно-пушечное вооружение + перспективная лазерная установка для уничтожения малоразерных БПЛА.

Официальное описание с сайта разработчика:

Oerlikon Skynex® – это новейшая концепция противовоздушной обороны Rheinmetall, которая устанавливает новые стандарты своей уникальной и открытой архитектурой. Система управления и контроля Oerlikon Skymaster® является центральным элементом системы. Различные датчики могут быть связаны модульным способом, чтобы соответствовать требованиям миссии. Радары, такие как Oerlikon X-TAR3D®, обеспечивают воздушное изображение, которое объединяется в удаленном узле управления. Оттуда воздушные цели назначаются автономным системам через сеть Skymaster. Помимо высокопроизводительного Oerlikon Revolver Gun® Mk3, средства противовоздушной обороны ракетного базирования, такие как ракетная установка Cheetah, также могут быть интегрированы и управляться удаленно. Такое сочетание вооружений обеспечивает высокоэффективную многослойную защиту от широкого спектра воздушных угроз.

Уровень готовности системы. Обращаем внимание на значение параметра TRL

TRL 1. соблюдаемые базовые принципы

TRL 2. сформулированная концепция технологии

TRL 3. экспериментальное подтверждение концепции

TRL 4. технология проверена в лаборатории

TRL 5. технология проверена в соответствующей среде

TRL 6. технология продемонстрирована в соответствующей среде

TRL 7. демонстрация прототипа системы в процессе эксплуатации

TRL 8. система завершена и соответствует требованиям

TRL 9. фактическая система проверена в рабочей среде

Системы управления и контроля Oerlikon Skymaster®

Индивидуальные решения

Тактические и оперативные сети ПВО

Решения для мультиспектральных сенсорных сетей

Множитель силы во всех эшелонах управления

Повышенная эффективность

* TRL 8

Тактический радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D®

X-TAR3D – это трехмерный тактический радар обнаружения, работающий в X-диапазоне и выполняющий функции ближнего поиска, обнаружения, захвата, сопровождения, классификации и идентификации воздушных целей, чтобы предоставить трехмерное местное воздушное изображение для сеть управления и контроля, а также отслеживание и данные об угрозах для оповещения систем управления огнем. X-TAR3D специально разработан для достижения высокой эффективности против широкого спектра воздушных угроз, от обычных воздушных целей (неподвижное крыло, вертолеты) до объектов с низким и очень малым поперечным сечением, таких как малозаметные и беспилотные цели (БПЛА, крылатые ракеты) и выше. к ракетам и минометным снарядам (миссия C-RAM).

Концепция модульного дизайна

Подходит для наземного и морского применения

Полностью когерентный импульсный доплеровский радар с фазированной антенной решеткой

16 одновременных приемов пучков

Цифровое формирование луча

Приборная дальность 25, 35 и 55 км

* TRL 8

Орудийная установка Oerlikon Revolver Gun® Mk3

Oerlikon Revolver Gun® может получать и обрабатывать данные от поисковых радаров 3D и 2D. Интегрированный радар сопровождения X-диапазона позволяет выполнять функцию автономного поиска сектора, что делает целеуказание простым, быстрым и надежным. Слежение и поражение рассчитываются и выполняются автоматически встроенным процессором управления огнем. Цели целеуказания и поражения контролируются и контролируются в удаленном центре управления и контроля.

Возможности C-RAM

Гибкое целеуказание с помощью поискового радара 3D или 2D

Автоматическое отслеживание

Функция удаленной зарядки и разрядки

Опережающие технологии

Нет необходимости в настройке благодаря встроенному сенсорному блоку

На основе каретки ISO 1D

Всепогодная способность

* TRL 7

Oerlikon Twin Gun® GDF009 TREO

Oerlikon Twin Gun® GDF009 TREO оснащен современным процессором управления огнем с возможностью подключения к сети и может получать и обрабатывать данные от блоков управления огнем, а также от поисковых радаров 3D и 2D, таких как X-TAR3D. Он может управляться дистанционно или автономно поражать цели через встроенный сенсорный блок. Хорошо зарекомендовавшая себя прицепная тележка с автоматической регулировкой упрощает развертывание и транспортировку.

Гибкое целеуказание с помощью поискового радара 3D или 2D

Автоматическое отслеживание

Опережающие технологии

Нет необходимости в настройке благодаря встроенному сенсорному блоку

Хорошо зарекомендовавший себя прицеп

Всепогодная способность

* TRL 7

Лазерная установка Oerlikon Laser Gun®

Благодаря своей современной архитектуре, Oerlikon Skynex® может интегрировать эффекторы следующего поколения, такие как Oerlikon Laser Gun®. Этот эффектор оснащен вооруженными лазерными модулями, которые направляют свой луч на цель. Увеличенная мощность может быть дополнена несколькими лазерными пушками на одном и том же объекте.

Возможности C-RAM и C-LSS

Гибкое целеуказание с помощью поискового радара 3D или 2D

Автоматическое отслеживание

Масштабируемая летальность

Нет необходимости в настройке благодаря встроенному сенсорному блоку

На основе каретки ISO 1D

* TRL 6

Ракета «Гепард»

Новая ракета Denel Cheetah C-RAM предназначена для интеграции в существующие системы ПВО. Он дополняет системы, основанные на пушках, и способен эффективно противостоять атакам насыщения. В целях экономической эффективности система будет атаковать только цели с заранее рассчитанной точкой удара в пределах охраняемой зоны.

Возможности C-RAM

Гибкое целеуказание с помощью поискового радара 3D или 2D

До 60 ракет на пусковую установку для противодействия атакам насыщения

Всепогодная способность

* TRL 3

https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/systems_and_products/air_defence_systems/vernetzte_flugabwehr/index.php – цинк

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