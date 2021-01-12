“Могут вызывать часть симптомов”: Ученые установили причины развития анорексии

12.01.2021, 22:26, Разное

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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы развития анорексии у людей. Результаты научной работы поставили под сомнение исключительно психологические предпосылки заболевания.

Отправной точкой исследования послужило убеждение ряда научных теорий о том, что анорексия и сходная по симптомам булимия возникают у людей по причинам, имеющим психологические истоки. К слову, данные заболевания, характеризуемые расстройством пищевого поведения и сопутствующей данному процессу потерей нормального аппетита, зачатую вызывают осложнения, приводящие к летальному исходу у ориентировочно 4% носителей таких заболеваний. Со своей стороны ученые, представляющие Оксфордский университет (Великобритания), подвергли тщательному анализу ряд научных работ по данной тематике и в итоге пришли к выводу, что развитие анорексии может быть вызвано и воздействием бактерий микрофлоры. При этом исследования, изученные специалистами, производились как с привлечением лабораторных представителей фауны, так и с участием страдающих упомянутым заболеванием людей.

Медики обнаружили сразу целый ряд свидетельств того, что количество и видовой состав бактерий оказывали очень сильное влияние на риск генерации анорексии. Так, состав микрофлоры носителей болезни характеризовался сравнительно меньшим разнообразием, чем у здоровых пациентов. При пересадке такой микрофлоры подопытным зверям последние начинали демонстрировать характерную для анорексии симптоматику. Примечательно, что для больных данной болезнью характерно нередкое воспаление кишечника. Такая тенденция связана с большей проницательностью стенок органа для фрагментов белков и молекул ДНК из перевариваемой пациентами пищи. Как полагают эксперты, подобная динамика обусловливается повышением в микрофлоре числа бактерий, разлагающих покрывающую поверхность ткани кишечника слизь. Кроме того, происходит уменьшение концентрации веществ, вырабатывающих прочие бактерии и заставляющих кишечные клетки эту слизь производить.

“В предварительно очищенный от бактерий кишечник мышей мы пересадили микрофлору человека с анорексией. В результате грызуны начали гораздо медленнее набирать вес, стали более тревожными и импульсивными. С мышами, которым пересаживали микрофлору здоровых людей, такого не произошло. Это говорит о том, что изменения в микрофлоре могут вызвать часть симптомов анорексии у её носителей”, – резюмировала одна из авторов исследования, биолог Ана Генчулеску. Ученые полагают, что анорексия в итоге может быть подавлена, если организм её носителей будет очищен от микрофлоры и затем заменен бактериями от здоровых людей. Они анонсируют продолжение исследования с целью выявления бактерий, провоцирующих анорексию, и поиска методологии для борьбы с ними. Об этом пишет Frontiers in Psychiatry.