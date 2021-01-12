Эрдоган восхитил первым сообщением в “Телеграм”

12.01.2021, 22:00, Разное

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджере “Телеграм” и привел пользователей Сети в восхищение первым же сообщением. Турецкий лидер опубликовал на своем канале фотографию кота, передает “Царьград”. Таким образом политик показал себя знатоком интернета, поскольку в Сети к этим животным относятся с особенной теплотой.