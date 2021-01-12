 

В Совфеде назвали истинную цель планов Великобритании «помочь» Крыму

12.01.2021, 21:50, Новости дня
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Британские проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и по Донбассу являются чисто политическими, без заявленных «гуманитарных» целей, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми «гуманитарными» целями», – цитирует РИА «Новости» сенатора.

По словам Косачева, изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины. Сенатор отметил, что реакция на эту угрозу жителей юго-востока Украины, начиная с майданных событий и до сих пор, – того же рода. «Именно сохранение такой угрозы определило и продолжает определять перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке, а точнее – их постепенное сужение, тем более, когда в дело включаются такие «помощники», как британцы и прочие англосаксы», – заключил он.

Ранее портал «Комитет защиты национальных интересов» сообщил, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. В организации уточнили, что в задачи проекта входит: освещение ситуации с защитой прав человека в «незаконно аннексированном» Крыму, ДНР и ЛНР; создание механизмов мониторинга; защита прав жителей Крыма украинским правительством; информационная работа с крымскими НКО и национальными объединениями; стимулирование их политической и правозащитной активности.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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