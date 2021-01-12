США решили требовать от въезжающих иностранцев отрицательный тест на COVID-19
12.01.2021, 21:50,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
США будут требовать от всех прибывающих в страну иностранцев и пассажиров, прилетающих международными авиалиниями, отрицательный тест на коронавирус, информирует The Wall Street Journal.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США намерены издать соответствующие указы во вторник. Они вступят в силу 26 января, передает РИА «Новости».
Вашингтон 25 декабря ввел требование, по которому все прилетающие из Великобритании пассажиры должны обязательно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такая мера была введена в связи с обнаружением в ряде штатов «британского» штамма COVID-19.
Смотреть комментарии → Комментариев нет