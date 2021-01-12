 

США решили требовать от въезжающих иностранцев отрицательный тест на COVID-19

12.01.2021, 21:50, Новости дня
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США будут требовать от всех прибывающих в страну иностранцев и пассажиров, прилетающих международными авиалиниями, отрицательный тест на коронавирус, информирует The Wall Street Journal.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США намерены издать соответствующие указы во вторник. Они вступят в силу 26 января, передает РИА «Новости».

Вашингтон 25 декабря ввел требование, по которому все прилетающие из Великобритании пассажиры должны обязательно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такая мера была введена в связи с обнаружением в ряде штатов «британского» штамма COVID-19.



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