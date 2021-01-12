Козак оценил переговоры «нормандской четверки» словами «нечем похвастаться»

12.01.2021, 21:50, Новости дня

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Комментируя переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что «похвастаться нечем».

Он сообщил, что встреча стала «достаточно откровенным обменом мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей», но «найти окончательные решения не удалось», передает РИА «Новости».

Участники переговоров подготовили «новые принципы и подходы» для дорожной карты по урегулированию в Донбассе. При этом Москва полагает, что встреча была «полезной», стороны смогли обменяться подходами.

У замглавы администрации президента «нет ощущения», что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены. Козак отметил, что «начать боевые действия» в Донбассе «было бы самоубийством», с лета режим прекращения огня «худо-бедно соблюдается».

Козак также отметил, что коронавирус с точки зрения российской делегации не мешает переговорному процессу. Он сообщил, что политические советники и представители МИД стран «нормандской четверки» договорились через две недели провести новые переговоры, которые пройдут в онлайн-формате.

Напомним, в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От РФ во встрече принимал участие Козак. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, РФ и Украины».