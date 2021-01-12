 

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ-«иноагентов»

12.01.2021, 21:50, Разное
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Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ, признанных «иностранными агентами». Об этом говорится на сайте ведомства.

Протоколы составили по ст. 19.34.1 КоАП. По ней юрлицам грозит до 500 тысяч рублей штрафа, а должностным лицам — до 50 тысяч.

«В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов», — уточнил Роскомнадзор.

Сейчас в реестре 12 СМИ и пять физлиц. Внесение последних в список стало возможным по подписанному в конце декабря президентом Владимиром Путиным закону. Согласно этой норме, физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам».

Источник: Новая газета



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