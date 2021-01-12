Двое украинских моряков заболели COVID-19 и ждут помощи вблизи Малайзии. В МИД Украины заявили, что ситуация под контролем

12.01.2021, 21:36, Новости дня

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Вблизи Малайзии восемь инфицированных COVID-19 моряков, двое из которых – украинцы, на корабле SFL Kate не получают медицинскую помощь, несмотря на обещания властей Малайзии. Об этом 11 января сообщил “Радіо Свобода” один из моряков судна, старший механик Валерий Григорьев.

По словам Григорьева, когда корабль с 25 декабря 2020 года грузился углем в Индонезии, направляясь в Индию, на судно приехали двое посторонних инженеров. Моряк предполагает, что они могли заразить членов экипажа.

Григорьев отметил, что почувствовал симптомы заболевания в ночь с 1-го на 2 января. Он рассказал, что тогда поднялась температура. Через пять дней на корабле было уже восемь больных, из них пятеро – с повышенной температурой и плохим самочувствием, подчеркнул он.

Моряк рассказал, что судно бросило якорь неподалеку Малайзии, а ее медики подтвердили на борту COVID-19 у восьми из 21 члена экипажа. Он также заявил, что Сингапур не пустил судно в свои территориальные воды, несмотря на то, что там находится офис компании, на которую они работают.

По словам Григорьева, Малайзия затягивает процесс с госпитализацией больных. Он говорит, что болеет уже 10 дней, пропил курс антибиотиков, однако лучше не стало: самочувствие плохое, температура, слабость, потливость. Второму украинцу лучше, у него температуры нет, отметил он.

Григорьев добавил, что обратился в Министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии в ночь с 10-го на 11 января. Из посольства с ним уже связались и пообещали поспособствовать тому, чтобы больные получили помощь.

12 января представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии “Радіо Свобода” сообщил, что ситуация “на особом контроле”.

Он проинформировал, что для оказания помощи членам экипажа судна SFL Kate, заболевшим COVID-19, посольство Украины в Малайзии обратилось к местному представителю компании-судовладельца, администрации порта Джохор, главного офиса морского департамента Малайзии и офиса министерства здравоохранения, который занимается вопросами предоставления разрешения на высадку моряков на берег с целью госпитализации.

По информации малайзийской власти, в связи “со стремительным ростом количества случаев заболевания коронавирусом в Малайзии в государственных больницах пока отсутствуют свободные места для госпитализации”.

“Украинские дипломаты во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывают возможность посещения судна SFL Kate врачом с целью оказания неотложной медицинской помощи инфицированным гражданам, обеспечения их необходимыми для лечения препаратами и возможной дальнейшей госпитализации в частные медицинские учреждения”, – добавил Николенко.

По данным МИД, состояние украинских моряков стабильное.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Малайзии, по информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 135,9 тыс. человек, 559 – умерли.

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