Минздрав планирует сделать прививки от COVID-19 половине населения Украины к марту 2022 года

12.01.2021, 21:36, Новости дня

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До марта 2022 года Минздрав планирует сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины. Об этом в эфире “24 канала” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Согласно плану, рассчитанному на четыре этапа, к первому кварталу 2022 года планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

“Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года”, – заявил Степанов. Плана вакцинации после марта 2022 года, по его словам, нет.

Выполнение плана зависит от количества вакцин, которые будут приезжать в Украину. “Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50–55% украинцев готовы вакцинироваться”, – сказал министр.

Степанов добавил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. Он также пообещал, что как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, в министерстве не будут мешать развитию коммерческого рынка.

“Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования”, – сказал министр.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

По состоянию на 12 января с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек (из них 5116 – за прошлые сутки), 20 019 заболевших умерли, а 812 368 выздоровели.

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