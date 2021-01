Умер один из главных доноров Республиканской партии США, миллиардер Шелдон Адельсон

11 января от осложнений, связанных с одной из форм лимфомы, умер руководитель и исполнительный директор корпорации Las Vegas Sands, владелец империи казино и американский миллиардер еврейского происхождения Шелдон Адельсон. Факт кончины Адельсона подтвердили в Las Vegas Sands.

Соболезнования родным Адельсона в Twitter выразил сын американского президента Дональд Трамп – младший.

“Шелдон был настоящим американским патриотом и великим среди мужчин”, – написал Трамп-младший. “Американо-израильские отношения сегодня прочные благодаря ему“, – добавил он.

Sheldon was a true American patriot and a giant among men. He treated his employees like family. His philanthropic generosity changed countless lives. The US-Israel relationship is stronger today because of him. My heart goes out to the Adelson family. https://t.co/AjZHPVsD1e

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 12, 2021

Адельсон построил крупнейшую в мире империю казино Las Vegas Sands, владеющую игровыми заведениями в США, Макао и Сингапуре.

В рейтинге богатейших людей мира, составляемого Bloomberg, он занимал 38-ю позицию. Его состояние агентство оценивало в $33,4 млрд. По версии Forbes Адельсон находился также на 38-м месте, но его состояние журнал оценил больше – $34,9 млрд.

Адельсона СМИ называли одним из главных доноров Республиканской партии США. По информации источников издания Politico, он в течение многих лет жертвовал десятки миллионов долларов в поддержку президента США Дональда Трампа. В августе, как писало Politico, Трамп упрекал Адельсона в недостаточном финансировании его предвыборной президентской кампании, из-за чего они поссорились.

Агентство Associated Press отмечает, что Адельсон способствовал тому, чтобы поддержка Израиля со стороны США стала одним из основных пунктов программы Республиканской партии. Это было особо заметно, когда администрация Трампа переместила посольство США из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году, считает AP.

