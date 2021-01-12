Языковой омбудсмен опубликовал инструкцию: что делать, если отказывают обслуживать украинский

12.01.2021, 21:36, Новости дня

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень 12 января опубликовал на своей странице в Facebook инструкцию о действиях гражданина в случае, если в заведении торговли нарушают его право на получение информации или услуг государственным языком.

По словам омбудсмена, сначала следует попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать государственном языке.

“В случае отказа необходимо обратиться к руководству учреждения или на “горячую линию”: торговой сети АЗС, аптеки и прочих. Если и там откажут – зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и других средств) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты)”, – пояснил Кремень.

Следующим шагом является подача жалобы в языкового омбудсмена, это нужно сделать в течение шести месяцев, отметил он.

“Пожаловаться к уполномоченному по почтовому адресу 01001, Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте уполномоченного mova-ombudsman.gov.ua. В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение”, – говорится в сообщении.

Он также отметил, что письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/287285466400822

С 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщал Кремень.

“В супермаркете, в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке – где бы ты ни был, обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке”, – заявлял уполномоченный.

В 2019-м году в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковой вопрос не должен стать источником межэтнической напряженности в Украине.

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