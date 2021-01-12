Санду попросила Зеленского о помощи в расследовании

12.01.2021, 21:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Молдовы Майя Санду в ходе сегодняшнего визита в Украину попросила помощи в расследовании схем с молдавской собственностью в Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

“Попросила помощи президента [Владимира] Зеленского и правоохранительных структур Украины в расследовании схем с молдавской собственностью в Украине – карьеров, санаториев и других объектов. По итогам визита, обращусь в Генеральную Прокуратуру Республики Молдова, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки”, – написала она.

Санду подчеркнула, что на первой встрече представителей на уровне президентов за последние пять лет удалось подробно обсудить многие вопросы отношений между странами.

Она упомянула, что на встрече договорились вывести отношения на новый уровень – стратегического партнерства, а также создать постоянно действующий Совет Президентов, подчеркнули безусловное соблюдение территориальной целостности и суверенитета двух стран в международно-признанных границах.

Президент добавила, что главы государств обсудили либерализацию пересечения границ между странами, и отметила, что переговоры, посвященные Новоднестровской ГРЭС были сложными.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, на то время действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила 12 января в Украину, и свою речь на встрече с Зеленским начала на украинском языке.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год “начнут с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой”.

—