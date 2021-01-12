“Ржу”: Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о своей беременности

12.01.2021, 21:32, Разное

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Популярная спортивная телеведущая Ляйсан Утяшева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram фотопубликацию, посредством которой выразила свое отношение к появившимся слухам о её беременности. По словам знаменитости, подобные домыслы изрядно её веселят.

Отправной точкой комментария красотки стали появившиеся в СМИ слухи о том, что она ожидает третьего ребенка. Такие предположения в определенной мере были спровоцированы серией фотоснимков Утяшевой, снятых её ранее во время отдыха на Мальдивах и выложенных в личном микроблоге. На них, в частности, охотящиеся за интересными фактами журналисты высмотрели “округлившийся живот” у телезвезды.



В упомянутом свежем посте в Stories телеведущая разместила фрагмент одной из таких статей о её “интересном положении” и сопроводила кадр кратким, но ёмким словом: “Ржу!”. Для закрепления “эффекта” хозяйка микроблога довершила слоган серией смеющихся смайлов.