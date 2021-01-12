Американцам, родившимся в 1984-м, придётся изменить год рождения

12.01.2021, 21:31, Разное

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Конгресс США принял постановление об обязательной замене всех документов для граждан страны, родившихся в 1984 году. Парламентарии пояснили своё решение желанием избежать аналогии с романом Джорджа Оруэлла, потенциально подстрекающем к противоправным действиям.

Документ предписывает всем рождённым до 1 июля 1984 года указать в качестве нового года рождения 1983-й, а во второй половине года – 1985-й. В случае, если граждане не смогут осуществить предписание в течение ближайшего месяца, у них прекратится действие медицинской страховки и будут заблокированы банковские счета. Также их ожидает повышенное внимание полиции к своей персоне.

«Известно, что именно вспоминая роман Оруэлла, сторонники Трампа пошли штурмовать Капитолий. Они наверняка не читали его, но думают, что он о выборах. Мы считаем социально опасной такую комбинацию цифр, так же, как и 1488», – сказала председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Все манипуляции по замене старых документов на новые американцам надлежит произвести за собственные средства, также при наличии кредитной истории они могут взять кредит.

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