 

Американцам, родившимся в 1984-м, придётся изменить год рождения

12.01.2021, 21:31, Разное
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Конгресс США принял постановление об обязательной замене всех документов для граждан страны, родившихся в 1984 году. Парламентарии пояснили своё решение желанием избежать аналогии с романом Джорджа Оруэлла, потенциально подстрекающем к противоправным действиям.

Документ предписывает всем рождённым до 1 июля 1984 года указать в качестве нового года рождения 1983-й, а во второй половине года – 1985-й. В случае, если граждане не смогут осуществить предписание в течение ближайшего месяца, у них прекратится действие медицинской страховки и будут заблокированы банковские счета. Также их ожидает повышенное внимание полиции к своей персоне.

«Известно, что именно вспоминая роман Оруэлла, сторонники Трампа пошли штурмовать Капитолий. Они наверняка не читали его, но думают, что он о выборах. Мы считаем социально опасной такую комбинацию цифр, так же, как и 1488», – сказала председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Все манипуляции по замене старых документов на новые американцам надлежит произвести за собственные средства, также при наличии кредитной истории они могут взять кредит. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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