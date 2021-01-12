Мнение: Продолжение травли Навального

12.01.2021, 21:26, Разное

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ФСИН вздумала заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. 11 января Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство ФСИН «Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления». И это притом, что условный срок Алексея Навального по абсолютно липовому делу «Ив Роше» завершился 30 декабря 2020 года. Потому что к 3,5 годам условного осуждения с испытательным сроком в 5 лет Навального приговорили еще 30 декабря 2014 года. Но летом 2017 года испытательный срок продлили еще на год, до 30 декабря 2020 года…

К слову, липовость дела «Ив Роше» де-факто признало и правительство России, которое еще в июле 2018 года по решению ЕСПЧ выплатило Навальному более 4 миллионов рублей именно в качестве компенсации по делу «Ив Роше». Раз выплатило, значит, признало, что уголовное дело было сфабриковано, логично же?

В общем, недоумеваю, почему ФСИН, вдруг, решила обратиться в суд с ходатайством о замене уже завершившегося условного срока на реальный? ФСИН решила продемонстрировать, что тоже не стоит в стороне от общего дела? Принимает посильное участие в травле Навального?

Фотография отсюда