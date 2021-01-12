Чо за баба? – Личное мнение

12.01.2021, 21:20, Разное

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Когда я смотрю на Наилю Аскер-Заде, мне почему-то становится её очень жалко.

Вроде, симпатичная женщина даже. Спинка прямая, смотрит в глаза собеседнику, но в этом взгляде я вижу постоянную готовность к боли — Наиля будто ждёт, что её прямо сейчас сильно накажут.

Нет, это типаж такой, наверное — ты мой господин, я твоя нижняя. Бьёт, значит любит, как говорят издавна на Руси. Взгляд битой собаки вообще часто свойственен нашим многострадальным бабам.



Вот та-а-акую картошу я в прошлом году поймал! Фото: Смотрим

Впрочем, обсуждать внешность — дело неблагодарное. Я вижу одно, вы — можете увидеть в ней что-то другое. В конце концов, проблема Наили — не внешность.

Поговорим о профессионализме.

Посмотрела я тут интервью дружественного диктатора Лукашенко. Хороший дедушка, радушный хозяин.

Наилю посадили за стол. Спросили: ты мусульманка? Позвали тут же собаку и положили её к еде. Я списываю такое неуважение на незнание мусульманских традиций — вряд ли Лукашенко в курсе, что в исламе собака — как свинья у евреев.



Будешь собаку? Фото: Смотрим

Что мне нравится, Наиля вечно пытается в интервью задавать вопросы. Это удивительно, будто второклассница спрашивает учителя — сами вопросы жутко неинтересные, подобострастные, а интервьюер всё равно всем своим видом ждёт, что ей вот-вот прилетит подзатыльник.

Битый час Наиля беседовала с диктатором, как он сам себя называет, однако не спросила самого важного — кто та женщина, которая стоит в дверях столовой и почему не позвали за стол маму Коли?



Фото: Смотрим

Врач? Не врач? Почему в дверях стоит, чего ждёт? С кем проживает женщина? Почему тогда демонстративно «выкает» папе Коли, а он — ей в ответ? Почему вздрагивает, когда обращаются к ней?

https://t.me/lenamiro/7944

Поставила на ноги. Видео: Телеграм

Профессионализм журналиста заключается в том, что зритель получает ответы на свои вопросы. Многовекторность хитрого Лукашенко давно всем известна, но про маму Коли было бы интересно послушать.

Я, как опытный зритель всяких видюшек, как человек, предсказавший потерю интереса к Дудю, искренне советую Наиле чуть расслабиться — слушай, зайка, ну не будут же тебя бить на камеру, верно?

Расслабив булки, можно также не смотреть преданно в глаза власть имущим. Задать хоть один вопрос, который будет интересен зрителю.

Ну, например, в случае с Лукашенко спросить его, когда он уходит на пенсию. Почему позволяет себе бегать с автоматом и с сыном Колей по резиденции? Мало того, что это смешно даже его охране, так и попросту неприлично — дедушка с автоматом против людей, которые платят ему зарплату!

Нет, я понимаю, что карьера Наили не зависит от степени востребованности её контента. Даже если никто не посмотрит её следующее кино, как не посмотрели это, ей всё равно вручат телевизионную Ники или Золотую Сику. Но неужели ей самой не хочется снять хоть что-нибудь годное?

Где амбиции журналиста? Остались на лавочке? Так на лавочке даже в Центральном парке бабки обсуждают намного более интересные вещи!

Смотреть постоянно, как Наиля ждёт, что ей вот-вот прилетит табуретом, уже стало скучно — любители БДСМ увидят такое на соответствующих ресурсах.

А вам как профессионализм Наили?

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