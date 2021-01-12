Мнение: “Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!”

12.01.2021, 21:16, Разное

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Прочёл на сайте “Открытые медиа”, что одному дали семь лет за незаконную вырубку деревьев. Ну, что это ниибически страшное преступление, я и так знаю, да ещё и больные ура-патриотизмом сейчас об этом расскажут (вон когда мать инвалидки осудили за, страшно сказать, подработку во время получения пособия по безработице, так они как только ни изворачивались, отрабатывая деньги, чтобы её выставить мегамошенницей стократ хуже Мавроди). Но мне вдруг стало интересно – так что же, у нео преступление прямо страшнее, чем у педофилов или ворующих миллиарды олигархов, что им по семь лет не дают, а ему так дали? Это вот такой в вашей стране “самый гуманный суд в мире”, господа ура-патриоты?

А хотя о чём это я, в Госдуре же сами все педофилы (не зря же в России растлители и насильники детей не сажаются, а, напротив, выгодные законы для себя получают) и миллиардные воры, так что же, они сами себе вредить разве будут? Тем более когда простое население вроде таких вот лесорубов есть?

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